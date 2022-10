En quête d’une place dans le roster à Phoenix et Memphis, Timothé Luwawu-Cabarrot et Killian Tillie ont malheureusement été coupés juste avant la reprise de la saison. Quel avenir désormais pour les deux Français ?

On en parlait justement au moment de la preview des Grizzlies, le flou régnait autour de l’avenir de Killian Tillie. Prolongé en janvier dernier jusqu’en juin 2023, l’intérieur tricolore avait progressivement disparu de la rotation de Taylor Jenkins, notamment à cause de douleurs persistantes au dos. Pour ne rien arranger, Memphis a sélectionné Jake LaRavia et David Roddy à la dernière Draft, deux éléments appelés à jouer grosso modo au même poste que Killian. Avec 16 joueurs sous contrat et seulement 15 places dans l’effectif, on craignait le coup de ciseaux tomber et malheureusement c’est bien Tillie qui est obligé de faire ses bagages. La franchise l’a confirmé dans un communiqué officiel.

The @memgrizz today announced the team waived Killian Tillie and Dakota Mathias to finalize their opening night roster for the 2022-23 regular season. pic.twitter.com/SZWEdMpH0e — Grizzlies PR (@GrizzliesPR) October 15, 2022

Si Killian Tillie n’est pas à la fête, on peut en dire de même pour Timothé Luwawu-Cabarrot. Malgré 52 matchs dont 18 titularisations lors du précédent exercice avec les Hawks, TLC n’avait pas été prolongé par la franchise au piou-piou. Après un été passé avec les Bleus à l’EuroBasket, il avait dégoté une place au training camp des Suns. Pouvoir se relancer chez un candidat au titre, on validait fort le plan. Malgré une participation à l’ensemble de la pré-saison, le swingman n’aura finalement pas convaincu James Jones de le conserver. Une info confirmée ce samedi par Gerald Bourguet de Phoenix Sports.

The Suns announce they have officially waived Timothe Luwawu-Cabarrot, Saben Lee and Adonis Arms pic.twitter.com/b33rqDumqR — Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) October 15, 2022

Quel est la suite du plan désormais pour les deux tricolores ? Interrogé en septembre dernier sur les choix d’Elie Okobo et Guerschon Yabusele de laisser la NBA pour privilégier un rôle important en Europe, Luwawu-Cabarrot avait clairement expliqué qu’il ne se voyait pas refranchir l’Atlantique pour le moment, priorisant clairement un futur chez l’Oncle Sam. Il n’a pas vraiment brillé cet été à l’Euro mais son profil de 3&D pourrait plaire à certains GM. Concernant Tillie, c’est sans doute un peu plus compliqué car il a moins de vécu en NBA et il a eu à gérer pas mal de pépins physiques ces derniers mois. On pourrait l’imaginer se refaire la cerise en G League pour rassurer tout le monde sur son état de forme et faire remonter sa cote auprès des GM à coup de grosses perfs à l’étage inférieur. À moins bien sûr qu’il ne se laisse tenter par une expérience en Europe.

Timothé Luwawu-Cabarrot et Killian Tillie coupés, c’est une double mauvaise nouvelle pour les amoureux du cocorico. Les deux Frenchies sauront-ils convaincre une franchise de miser sur eux ?

Source texte : Phoenix Sports / Memphis Grizzlies