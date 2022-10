Classique de chez classique pendant la période des previews, le point sur l’un de nos frenchies en NBA. Notre client du jour s’appelle Killian Tillie et évolue depuis deux saisons à Memphis où il a eu l’occasion d’installer d’excellentes bases, aujourd’hui menacées par le facteur blessure. C’est relou, ça nous fait un peu peur, et on développe ça en-dessous.

Le 1er janvier 2022, au lendemain d’une probable bronca, Killian Tillie a reçu l’opportunité de fêter une seconde fois la nouvelle année. Un contrat de 3,8 millions de dollars sur deux ans posé sur la table par les Grizzlies, et une réponse évidemment positive de la part de l’intérieur français. Son hustle, sa mentalité de bosseur et – surtout – son profil d’intérieur moderne ont plu au staff de Taylor Jenkins. Il sera ainsi agent libre restreint à l’été 2023, mais le problème actuel ne se pose pas vraiment dans ce sens. Depuis qu’il est à Memphis, ses lignes statistiques restent trop maigres pour marquer suffisamment les esprits et faire de lui un « inbougeable » de la rotation : 3.2 points à 33% au tir et 1.3 rebonds en 2020-21, 3.3 points à 34% au tir et 1.7 rebonds la saison passée. On l’a vu avec Théo Maledon – fraîchement coupé par Houston – les Amerloques n’ont aucune pitié concernant les joueurs qui ne font pas de stats, même s’ils sont des bâtisseurs du jeu de leur équipe. Récemment opéré au dos, Killian Tillie n’en est pas ressortie en excellente santé, ni défait de ce problème qui le suit depuis un bout de temps. Il n’a disputé aucun match de la pré-saison et – malheureux hasard – les Grizzlies comptent 16 joueurs dans leur effectif. En accord avec Taylor Jenkins, Zach Kleiman, le GM de Memphis, devra couper un joueur avant l’opening night qui a lieu dans la nuit de mardi à mercredi prochain.

Came away really impressed with Killian Tillie’s defense — both in 1v1 and in help situations. It’s also so cool to see him bode well against a perimeter talent like Hardaway Jr. Helped him net some pretty big minutes in the 2nd half. Encouraging aspect of his game for sure. pic.twitter.com/QiGqvB8ZMQ — Parker Fleming (@PAKA_FLOCKA) December 9, 2021

C’est dommage. Dommage parce que dans l’aspect purement sportif, Killian Tillie s’était creusé un spot dans la franchise la plus sexy du moment, où jeunesse, hustle et showtime font un ménage à trois. On s’est basé sur un excellent article de SBNation, un média spécialisé dans l’actualité des Memphis Grizzlies, pour analyser/disséquer les options dont dispose Zach Kleiman pour éviter de couper Tillie, si tant est qu’il y soit encore attaché (au vu de l’attitude affichée par le Français sur et en dehors des parquets, on y croit). Un gars comme Xavier Tillman, pas essentiel dans le jeu des Grizzlies, et qui n’a pas joué une seule minute de cette pré-saison pourrait être balancé en échange d’un choix de second tour. La piste Memphis Hustle (équipe de G League de l’organisation) est également évoquée. On voit mal comment la franchise du Tennessee pourrait procéder autrement qu’avec ces deux méthodes. Indice de leurs intentions, Jake LaRavia et David Roddy, deux rookies draftés cet été, évoluent grosso modo au même poste que Killian Tillie. Ça la fout mal, et ne laisse que peu d’espoir quant à la présence du Français sur le banc des Grizzlies pour la réception des Knicks mercredi soir.

Trois possibilités : un envoi par Colissimo en G League et des performances mammouthesques qui filent aux oreilles de Kleiman, un retour en Europe bien prématuré faute d’un dos toujours douloureux, ou bien un cadeau du ciel – mérité – qui le fige dans la rotation de Taylor Jenkins. On a notre préférence, pour autant on ne parierait pas dessus.