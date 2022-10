On vous en parlait il y a quelques jours, lors de la sortie de la série avec notamment l’épisode dédié à Paris : Hoop Cities est disponible sur le NBA League Pass, et on a pu se mater l’intégralité des épisodes. Alors à quelques jours de la reprise, voici les choses à retenir de cette série qui rend hommage aux belles cités basket d’Europe.

Paris, Bologne, Belgrade, Kaunas et Cologne, en attendant d’autres villes encore.

Pour le lancement de cette série uniquement disponible sur le LP, la NBA a décidé de faire les choses en grand, en beau et en couleurs.

On pouvait s’y attendre avec Paris, patriotisme oblige, en imaginant les plus beaux décors de la capitale accompagnés par quelques balles oranges. Mais il faut avouer que le plaisir était tout aussi présent pour les autres épisodes, avec un soin tout particulier apporté aux traditions locales. Comment ne pas sourire, quand on voit un chauffeur de taxi de Belgrade donner des conseils à un scout NBA sur les joueurs à surveiller, dans une bagnole aux odeurs des années 70 ? Comment ne pas secouer sa tête en voyant Ettore Messina nous parler de tortellini en bouillon, avec la passion d’un mangeur italien ?

Dans chaque ville, son histoire, sa culture, ses héros, ses tragédies, ses rites et ses coutumes.

C’est peut-être là, une des plus grandes réussites de Hoop Cities : celle de nous faire visiter une ville, et pas seulement des clubs de basket.

Reste à voir quelles seront les prochaines destinations, et si le projet s’exportera au monde entier.

Car lorsqu’on voit Sarunas Jasikevicius nous raconter comment la Lituanie forme ses jeunes pépites, on a envie d’en savoir plus et de s’envoler ailleurs.

Qu’en est-il de la culture du basket en Chine, avec Yao Ming parmi ses intervenants ?

Que penser du Cameroun ou du Congo, avec des Joel Embiid et des Dikembe Mutombo pour nous accueillir chez eux ?

Est-ce que la famille Antetokounmpo nous invitera à sa table, pour découvrir les joies d’Athènes et son amour pour le basket ?

Et Andrew Gaze sera-t-il côte à côte avec Patty Mills pour parler de l’arrivée du basketball en Australie ?

Les questions se multiplient, car comme dit plus haut, la réussite de cette série se situe dans sa capacité à balancer entre le basket et l’histoire, entre la performance et l’humain. Même si cela nous intéresse de savoir combien de titres l’Étoile Rouge et le Partizan de Belgrade se sont partagés au fil des années, c’est aussi le ressenti des fans et les histoires au sein de cette rivalité qui nous attirent. Ce sont les éléments autour du match, pas le match seulement. Et il suffit de voir l’émotion sur les visages des narrateurs pour comprendre que, oui, les villes en question étaient bien des villes de basket.

Pour celles et ceux qui ont déjà le NBA League Pass, on ne vous suggérera pas assez de foncer voir cette série de documentaires. Avec une NBA qui se globalise et des stars qui viennent désormais du monde entier, connaître tous les états américains ne suffira bientôt plus : connaître tous les continents et les capitales, voilà le prochain objectif.