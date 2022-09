Alors que la NBA reprendra ses droits dans quelques jours, la passion pour la balle orange continue de grimper aux quatre coins du monde. La preuve ? Avec Hoop Cities, la série de documentaires proposée sur le NBA League Pass, qui s’est lancée ce jeudi 29 septembre et passe par notre belle capitale française : Paris !

Bientôt les entre-deux, bientôt les performances, bientôt les perdants pointés du doigt.

Avant ça, il faut bien monter en température et profiter de contenu de qualité autour de la NBA. C’est en ce sens que la Ligue a décidé de lancer une série de documentaires, Hoop Cities. L’idée ? Visiter 8 grandes villes européennes de basket et rendre hommage à leur culture, leur passion pour la balle orange, et leur histoire. Si nous aurons l’occasion de reparler de cette série lorsque d’autres villes seront mises en avant, la sortie de ce jeudi 29 septembre concernait les cités suivantes : Bologne, Belgrade, et Paris !

🏀🇫🇷 HOOP CITIES – PARIS ! 🇫🇷🏀 La série de documentaires produits par la NBA, avec un épisode 100% Paris ! ❤️@EvanFourmizz @JMonclar @AmarouXX @Pigalle_Paris et tant d’autres déclarent leur flamme à Paname et son basket 🫶🥰 Dispo gratuitement ici ➡️ https://t.co/y0JLQeKCnT pic.twitter.com/hKgORVzAAF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 29, 2022

Trois salles, trois ambiances.

Paris, la grande et belle, la bruyante et colorée, la passionnée et multiethnique.

Pour réaliser cet hommage en vidéo ? La NBA a fait appel à quelques visages marquants et connus, mélangeant à la fois la performance, l’histoire, et le style. Evan Fournier, Jacques Monclar, Amara Sy, Stéphane Ashpool. Chacun sa spécialité, chacun sa vision du basket parisien. Il y a le jeune de Charenton, le sage de Boulogne, le soldat de Cergy et le créatif de Pigalle. Entre autres ! Car Juhann Begarin, Flo Pesci (Sons of Jemmapes), et Cyriane Keller-Makoundou (Paris 18) pour ne citer qu’eux viennent également apporter leur propre touche.

Grâce à une prod plutôt bien léchée et une bande son mi-franchouillarde mi-mainstream comme on aime, cet épisode donne une belle image de la culture basket à Paris. On en ressort à la fois avec le sourire, avec des couleurs plein les yeux, l’envie d’aller taper la balle et – surtout – de voir cette évolution du basket continuer sur la capitale. Bien évidemment, la France n’est pas que Paname. Et bien d’autres villes de l’Hexagone déploient leur passion avec un dévouement tout aussi beau. Mais le rayonnement mondial passera forcément par Paris, comme tant d’autres aspects qui dépassent le basketball et ont été suivis en France depuis si longtemps. Une équipe qui défonce tout sur la scène européenne ? En voilà un de grand pas, comme on peut le voir avec la rivalité Paris Basketball – Nanterre 92 – Boulogne Levallois qui grimpe.

Sur les 7 prochains jours, l’épisode de Hoop Cities spécial Paris est disponible gratos sur le NBA League Pass, en sachant que d’autres villes seront mises en avant la semaine prochaine. Simples curieux, titi Parisiens et Parisiennes, vous savez quoi faire. Bon visionnage !