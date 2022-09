Il va y avoir du changement dans le cinq de départ des Suns. Jae Crowder sur le départ, c’est Cameron Johnson qui prendra sa place avec les titulaires. Une juste récompense pour un joueur qui a progressé constamment ces trois dernières saisons.

C’est l’une des surprises de ce début de saison : Jae Crowder, titulaire indéboulonnable de Phoenix depuis deux ans qui est exempté du camp d’entraînement pour cause de trade à venir. Pourquoi le pitbull local voudrait-il partir d’une franchise qui squatte les premiers spots à l’Ouest ? Selon John Gambadoro de Arizona Sports, la raison est double. Tout d’abord, le joueur n’a plus qu’un an de contrat et la franchise ne semblait pas spécialement partante pour lui offrir une prolongation. D’autre part, les Cactus auraient informé Crowder durant l’été qu’il débuterait désormais avec la second unit. De quoi pousser le joueur à demander un trade. Jae bientôt parti, qui prendra donc sa place aux côtés de Deandre Ayton ? Monty Williams a tranché et c’est Cameron Johnson qui jouera désormais dans le cinq. Une belle promotion pour celui qui était l’an passé le sixième homme attitré des Suns, finissant même sur le podium pour la récompense de Sixth Man Of the Year. Johnson en 2022 c’était 12,5 points, 4,1 rebonds, 46% au shoot et plus de 42% du parking !

Même si le profil de Cam n’est pas exactement le même que celui de Crowder, notamment sur le plan athlétique, les deux joueurs ont quand même certains points communs : une défense bien sérieuse et la capacité de sanctionner de loin. Offensivement, le plafond de Johnson est quand même plus élevé que celui du vétéran et on l’a vu mettre le feu à plusieurs reprises l’an passé lorsque l’équipe était privée de ses leaders (dont une pointe à 38 pions en sortie de banc contre New York). Le poste de titulaire n’est d’ailleurs pas une nouveauté pour lui car il a déjà débuté 16 matchs en 2021-22. En constante progression depuis sa Draft il y a trois ans, Cameron Johnson est donc prêt à franchir un nouveau pallier et Monty Williams souhaite le voir contribuer davantage en attaque, tout comme Mikal Bridge. Des propos retranscrits par Kellan Olson de Arizona Sports.

« On espère que lui et Mikal puissent prendre des initiatives en attaque. Ces gars-là ont la capacité de faciliter et je ne leur ai tout simplement pas donné la chance. Il y aura des moments où ça ne sera pas très beau, mais je pense que c’est là qu’ils vont grandir. »

Un Cam Johnson plus impliqué en attaque, ça veut dire des stats qui risquent de grimper un peu plus et ça lui sera bien utile au moment de venir négocier un nouveau contrat. Débutant sa quatrième saison NBA, l’ailier est déjà éligible à une prolongation et s’il ne l’obtient pas d’ici le 17 octobre, il testera le marché l’été prochain en tant que restricted free agent, ce qui signifie que les Suns pourront s’aligner sur toutes les offres extérieures. S’il continue de montrer tant de progrès, le montant du chèque sera sans doute conséquent.

Jae Crowder sur le départ, Cameron Johnson est le nouveau titulaire au poste d’ailier-fort chez les Suns ! De quoi espérer une véritable explosion avant d’aller chercher un contrat rondelet l’été prochain ?

Source texte : Arizona Sports