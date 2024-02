Après la sortie de “The Last Dance”, cette série parue en 2020 qui a sauvé pas mal de confinements chez les fans de basket à l’époque, Scottie Pippen, Horace Grant et Luc Longley ont décidé de donner leur version des faits sur les Bulls des années 90 à travers le “No Bull Tour”.

Cette tournée est faite en partenariat avec la NBL (la ligue de basket australienne) et contrairement à ce que l’on pourrait penser, le “Bull” dans ce titre n’est pas fait pour faire référence au nom de la franchise de Chicago, mais bien pour éviter tout “bullsh*t” comme ils le disent. En effet, le contenu de “The Last Dance” en avait choqué plus d’un parmi les anciens coéquipiers de MJ, et les trois anciens joueurs susnommés vont à leur tour s’exprimer comme ils le souhaitent. Cette tournée débute dès demain, vendredi 23 février, en Tasmanie, avant de se rendre à Melbourne et Sydney

Scottie Pippen, Horace Grant et Luc Longley vont partir en “No Bull Tour” pour raconter leur version des faits de “The Last Dance” et raconter comment c’était de jouer pour les Bulls dans les années 90.

“De nombreuses personnes nous demandent notre version de ce documentaire de m*rde.”

Pippen, Grant et Longley vont donc occuper une scène pour raconter les coulisses de l’une des plus grosses machines à gagner de l’histoire, mais aussi pour montrer les dessous moins glorieux que cela implique, car si les victoires étaient au rendez-vous, les accolades et les tapes dans le dos ne l’étaient pas forcément. En tout cas, on a hâte de voir ce que les trois anciens joueurs auront à dire, eux qui sont très remontés contre His Airness après la parution de ce documentaire qui selon eux, ne raconte pas toute la vérité. En tout cas, selon Horace Grant, on pourrait bien apprendre de nouvelles choses à travers ce “No Bull Tour”.

