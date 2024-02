Une nuit assez tranquille en NBA, débutée par le show habituel de Luka Doncic et terminée par une victoire des Lakers dans le Los Angelessico, en passant par une grosse perf des Bulls. On débriefe tout ça ?

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Nouvelle démo du duo Luka Doncic (30/11/16) – Kyrie Irving (29 points) à Toronto. Les Raptors n’ont pas été mauvais loin de là, mais quand Tic et Tac sont à ce niveau, bonjour les dégâts.

Victoire solide et utile des Pacers face aux Pels, grâce notamment à un gros Pascal Siakam.

Le thriller de la nuit était du côté de Chicago, en voici le résumé.

Les Wolves se sont presque fait peur contre les Grizzlies, mais Anthony Edwards lit TrashTalk.

Les Nuggets n’ont jamais tremblé contre les Kings. Nikola Jokic a fait jouer tout le monde, tout le monde s’est régalé.

Les Clippers avaient les Lakers à portée de fusil, mais un immense LeBron James a porté son équipe en deuxième mi-temps. 19 points de retard ? Même pas peur, envoyez les 40 000 points.

Les Français de la nuit en NBA

Rudy Gobert n’a pas forcé face aux Grizzlies (8 points, 8 rebonds et 2 contres)

Ousmane Dieng a frôlé le triple-double en G League.

Olivier Sarr a été plus discret (4 minutes seulement)

Moussa Diabaté n’a pas joué avec les Clippers

Le highlight de la nuit.

HALI OFF THE GLASS TO OBI 😱

Pelicans-Pacers on ESPN

— NBA (@NBA) February 29, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #19 | Pick #119

Moyenne de la nuit : 38.58 pts

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) February 29, 2024

Les classements

Le programme de ce soir