Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Rockets ont gagné pour la cinquième fois consécutive et gardent espoir en vue de la dixième place. Jabari Smith Jr., Amen Thompson, Fred VanVleet et Jalen Green ont tous été très bons, et côté Cavs… disons que quand Caris LeVert est votre meilleur joueur c’est rarement bon signe.

Les Nets poursuivent leur opération abandon et les Pacers en ont profité. Pascal Siakam a fait des stats, Tyrese Haliburton a fait son show.

Victoire tranquille mais essentielle des Sixers face aux Hornets, la sixième place de l’Est est toujours dans le viseur.

Les Pelicans ont déroulé face aux Blazers, on continue de monter en pression à New Orleans.

Ayo Dosunmu (34 points et 9 passes) et Nikola Vucevic (24 points et 13 rebonds) se sont bien marrés face aux Wizards.

Le Thunder en a étonnamment chié face à Memphis, qui retrouvait pour l’occasion ce bon vieux “nain tanké” de Desmond Bane après deux mois d’arrêt.

Victoire ultra-essentielle des Warriors à Los Angeles dans l’optique des Playoffs. Stephen Curry était de retour et a scoré 31 points, Klay Thompson a été solide en sortie de banc notamment en première mi-temps, LeBron en a collé 40 pour rien, Anthony Davis a fait un carnage en début de match mais est très vite sorti sur blessure (œil), et Golden State passe donc devant les Lakers au classement de l’Ouest. Spoiler, on pourrait reparler de ce match dans quelques semaines.

Anthony Edwards a posé une masterclass dans l’Utah (31/10/5/3/3), Naz Reid s’est fait un kif (22/12/5/2/2), Mike Conley rajeunit (25 points) et les Wolves gardent la première place de l’Ouest dans un coin de leur tête.

Jalen Brunson est devenu le quatrième joueur des Knicks à scorer 40 points ou plus deux matchs de suite, les Knicks ont gardé leur adversaire pour la cinquième fois de suite en dessous des 100 points. Cette fois-ci ce sont les Kings qui ont bégayé, mais New York commence clairement à faire peur, à un mois des Playoffs.

Les Français de la nuit en NBA

8 points, 8 rebonds, 4 passes, 3 steals et 2 contres pour Nicolas Batum face aux Hornets, remballez-moi vos Wembanyama à tout-va.

Rayan Rupert a joué 12 minutes à New Orleans mais n’a pas très productif.

15 points, 8 rebonds et 2 passes pour Bilal Coulibaly à Chicago.

Ousmane Dieng et Olivier Sarr n’ont pas joué pour OKC à Memphis.

Pas de Rudy Gobert cette nuit dans l’Utah.

25 points et 11 rebonds pour Sidy Cissoko en G League !

Moussa Diabaté n’a pas joué avec les Clippers d’Ontario et n’a donc pas affronté les Vipères de la Vallée de Rio Grande.

Le highlight de la nuit, Keon Ellis dans la sauce

Brunson’s clutch bucket gives him 40 and puts the Knicks up 5 late!

Back-to-back 40-pieces after scoring 45 on Thursday 🙌 pic.twitter.com/inJyZAdxIX

— NBA (@NBA) March 17, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #21 | Pick #136

📊 Moyenne de la nuit : 33.81 pts#NBA pic.twitter.com/AwqiUAtQyG

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) March 17, 2024

Le programme de la nuit prochaine