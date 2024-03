39 ans et 79 jours. Voilà l’âge exact de LeBron James en ce 17 mars 2024. Cette nuit LeBron James a mis 40 points face aux Warriors. Les Lakers ont perdu, pour des raisons diverses. Mais LeBron, lui, continue de porter très haut sa legacy, à tel point qu’il arriverait presque à nous faire relativiser la plupart de ses performances, pourtant toutes plus incroyables les unes que les autres.

On n’a pas cette habitude, ici, de mettre en avant des perfs dans la défaite. A vrai dire on aurait très bien pu parler de la première mi-temps de Klay Thompson, du retour de Stephen Curry, de l’importance de Draymond Green dans la lutte contre la bipolarité le système de Steve Kerr. Mais aux grands hommes les grandes exceptions, alors voici simplement quelques lignes pour vous rappeler ce que LeBron Raymone James peut faire à son grand âge.

Les stats ? 40 points à 15/23 au tir dont 3/5 du parking et 7/8 aux lancers, 8 rebonds, 9 passes, 1 steal et 1 contre en 38 minutes. En détente, avec le sourire, souvent, ce regard de tueur, de moins en moins souvent mais imparable quand il est de sortie. Des passes majestueuses pour D-Lo, Hachimura ou Hayes, une leçon à ses plus jeunes adversaires (Jonathan Kuminga et Trayce Jackson-Davis), une fin de match ubuesque pour la table de marque et les chronométreurs mais peu importe, ce qu’on retiendra de ce match c’est qu’à bientôt 40 berges LeBron James est capable d’en coller 4 tout en semblant ne rien en avoir à cirer.

Peut-on simplement se poser et réfléchir à ça ? 40 points à 39 ans, sans que cela ne paraisse étonnant, pas le moins du monde d’ailleurs ? Allez, assez pinaillé alors on détend un peu l’atmosphère avec une liste de ce qui nous parait plus adéquat à un garçon de son âge, toute ressemblance avec la vie de l’auteur de ce papier serait évidemment fortuite.

Liste non-exhaustive de ce qu’une personne un peu plus normale peut faire à 39 ans :

Un lumbago

Regarder TF1 le dimanche soir

Une torsion testiculaire

Attendre avec impatience la saison des barbecues

Une phlébite

Dire que c’était mieux avant

Dire que les féculents c’est comme des légumes

Une crise de la quarantaine

Découvrir la relaxation

Faire des ateliers gymniques avec la classe de son enfant

Des infiltrations au coude

Mais regardons plutôt ce que LUI fait à 39 ans