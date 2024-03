On y est ! Le mois de mars est arrivé, et tout en bas du classement NBA certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible, le fameux “tanking”. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être, et cette nuit la course d’escargot a battu son plein !

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2024 :

Bonne opération du jour – un paquet de tanks

Toutes les équipes en lice dans cette grande course à la Lottery ont perdu, du travail de pro comme dirait l’autre. Ce qui ne nous dit toujours pas, d’ailleurs, qui est ce fameux “autre” dont on parle si souvent.

Mauvaise opération du jour – parlons un peu des Rockets

Les Rockets continuent à gagner (cinq de suite), même si ça ne sert pas à grand chose à part à laisser croire aux fans de Houston que Jalen Green sera un jour MVP. Ce qu’il faut tout de même savoir ? C’est que les Rockets regardent avec attention les résultats des… Nets, puisqu’ils possèdent leur pick de 2024 et donc leur âme, alors que le leur, justement, pourrait bien filer du côté de Oklahoma City. En bref ? C’est pas si con de gagner des matchs, et ceux des Nets sont devenus quasiment aussi importants que les leurs. Faut suivre hein.

Le programme de la nuit prochaine

18h : Bucks – Suns

20h : Pistons – Heat

20h30 : Mavericks – Nuggets

23h : Magic – Raptors

23h : Wizards – Celtics

0h : Spurs – Nets

2h30 : Clippers – Hawks

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon