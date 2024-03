On y est ! Le mois de mars est arrivé, et tout en bas du classement NBA certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être, et cette nuit – une fois n’est pas coutume – les Pistons ET les Spurs ont gagné un match de basket. Le même soir.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2024

Bonne opération du jour – Raptors et Spurs

On le sait, les Raptors doivent perdre le plus de matchs possible jusqu’à la fin de la saison, pour espérer obtenir un gros pick et, surtout, pour ne pas devoir filer ledit pick aux Spurs (protégé 1-6). Les Dinos ont presque leur destin entre leurs mains, et chaque victoire rapproche en tout cas les Spurs du braquage. Un point pour Toronto cette nuit, qui a réussi à faire jeu égal avec les Suns avant de lâcher dans les dernières minutes, on y a presque cru. Les Spurs d’ailleurs, qui ont réalisé une masterclass de tanking en sortant un superbe match à Sacramento, sans Wemby, avant de prendre un 7-0 dans les 30 dernières secondes pour perdre le match. Mince alors.

Mauvaise opération du jour – Pistons

Pas à proprement parler une “mauvaise” opération, car cette belle victoire contre les nullos Nets ne remet absolument pas en cause la place des Pistons sur le podium de la lose en fin de saison. Plutôt un avertissement, avec des dirigeants qui se pointeront probablement au prochain entrainement de Monty Williams pour exhorter ses joueurs à ne pas rééditer ce genre d’exploit trop souvent jusqu’au 10 avril.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Sixers – Pelicans

1h : Wizards – Hornets

1h30 : Cavs – Wolves

1h30 : Knicks – Magic

2h : Grizzlies – Hawks

2h : Thunder – Heat

4h : Lakers – Bucks

4h : Blazers – Rockets

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon