Tanking et course à la Draft 2022 : Kelly Olynyk a mis un buzzer beater donc les Pistons font la gueule, le sprint vers la Lottery est lancé !

On y est ! A un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et aujourd’hui Kelly Olynyk nous a fait la spéciale… Kelly Olynyk, à savoir s’arracher pour offrir la victoire à une équipe qui n’en avait pas envie.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Knicks – Sixers : 109-125

– Sixers : 109-125 Suns – Jazz : 114-118

Pacers – Celtics : 128-107

– Celtics : 128-107 Hornets – Pistons : 126-127

: 126-127 Rockets – Clippers : 98-99

– Clippers : 98-99 Warriors – Mavs : 101-107

Blazers – Nuggets : 92-124

– Nuggets : 92-124 Lakers – Pelicans : 95-123

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Rockets : eux aussi sont très bien installés dans le trio de la honte, et ils l’assument avec le sourire. Ce matin on se dit que les gamins de Houston se sont bien battus face aux Clippers, avec leurs armes, et que du coup leur défaite d’un petit point seulement est tout à fait honorable. Défaite honorable = défaite + honneur, le combo est parfait, on dirait qu’ils ont fait ça toute leur vie, heureusement que… Kelly Olynyk n’est plus là pour tout foutre en l’air.

Mauvaise opération du jour – Pistons : transition parfaite car, oui, la saison passée c’est bien cet olibrius de Kelly Olynyk qui avait gâché quelques plaisirs aux Rockets en claquant d’énormes matchs au printemps. Le métalleux du Michigan n’a donc toujours pas retenu la leçon et, cette nuit, alors que l’on se dirigeait pour Detroit vers le fameux « honneur + défaites », Le brave Kelly a récupéré une offrande de Killian Hayes pour offrir la victoire au buzzer aux Pistons. Scène de liesse à Charlotte (pas du tout), l’impression de revivre ce moment gênant à Noël quand Tatie vous offre le même coffret Scorpio que l’année précédente et ainsi de suite, avec des mines aussi étonnées que déconfites. Les Pistons restent bien placés dans la course à un deuxième first pick consécutif, mais pour aller le chercher il faudra peut-être mettre Kelly Olynyk au placard, ou alors lui expliquer, enfin, les règles du tanking.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Cavs – Wolves

– Wolves 1h : Magic – Pacers

1h30 : Nets – Raptors

1h30 : Heat – Bulls

2h : Grizzlies – Spurs

2h : Bucks – Hornets

2h : Thunder – Kings

Rappel concernant la Lottery :