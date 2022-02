La course aux Playoffs : le Jazz enchaine, encore un peu et on connait des Grizzlies qui vont avoir chaud aux fesses sur le podium

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à une quarantaine de jours, déjà, de la postseason !

Les résultats de la nuit

Knicks – Sixers : 109-125

Suns – Jazz : 114-118

Pacers – Celtics : 128-107

Hornets – Pistons : 126-127

Rockets – Clippers : 98-99

Warriors – Mavs : 101-107

Blazers – Nuggets : 92-124

Lakers – Pelicans : 95-123

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication du jour concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Jazz : on n’oublie pas non plus les Mavs, solides vainqueurs des Warriors, ou encore les Pels, solides vainqueurs de… fébriles Lakers, mais c’est bel et bien le Jazz qui nous fait une belle impression depuis un bon paquet de matchs maintenant. Le retour à la domination de décembre, à la domination des dernières saisons, avec un Rudy Gobert qui a fini par prendre le dessus sur les intérieurs des Suns et un Donovan Mitchell longtemps maladroit mais qui a fini par faite péter le champagne en fin de match. Grosse forme pour Utah en 2022, au meilleur des moments, et un podium qui se rapproche de plus en plus. Les Grizzlies avancent toujours « aussi » vite ? Attention, le Jazz avance « de plus en plus » vite.

Mauvaise opération du jour – Celtics : big up aux Warriors, qui n’auront pas tant d’occasions que ça de se rapprocher des Suns en tête de l’Ouest et qui en ont gâché une belle cette nuit, big up également aux Lakers qui, à ce rythme, ne joueront même pas les Playoffs, mais ce matin on préfère noter la défaite étrange des Celtics face aux Pacers, des C’s en back-to-back certes mais qui n’étaient pas obligés non plus de concéder une pluie de tirs à 3-points d’Oshae Brissett, on rappelle tout de même que cette personne a du style mais également un nom de fromage de chèvre. Du coup Boston perd une belle occasion de gonfler un peu sa série de février et rate une occase également de se rapprocher du Top 4 à l’Est. Les Cavs notamment n’en demandaient pas tant.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Cavs – Wolves

– Wolves 1h : Magic – Pacers

1h30 : Nets – Raptors

– 1h30 : Heat – Bulls

– 2h : Grizzlies – Spurs

– Spurs 2h : Bucks – Hornets

– 2h : Thunder – Kings

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hornets ou Hawks

Bulls – Raptors ou Nets

Sixers – Celtics

Cavs – Bucks

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Warriors – Wolves ou Clippers

Grizzlies – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans