Zion Williamson et les Pelicans : ça sent pas bon, que faut-il faire ? Apéro TrashTalk

Que se passe-t-il avec Zion ? Jouera-t-il cette saison ? Comment expliquer la situation ? Les Pelicans vont-ils lui filer un contrat max ? Fallait qu’on en parle alors vous connaissez la route. Deux poufs, deux cafés, un Apéro TrashTalk.

Si ça ne va pas trop mal en ce moment du côté de New Orleans, vous pouvez plutôt remercier ces messieurs C.J. McCollum, Brandon Ingram, Jonas Valanciunas, Jaxson Hayes ou Herb Jones. Zion Williamson, « Zion qui » comme l’appellent les enfants de moins de 1 an, qui n’a donc toujours pas foulé le parquet lors de la saison en cours, de peur – peut-être – de le casser à cause de son poids, de peur – ou bien – de se casser quelque chose et c’est plus probable, ou alors à cause – possiblement – d’une bisbille avec sa franchise. De la friture sur la ligne entre les Pelicans et leur premier choix de Draft 2019 ? Première info Zion va pouvoir manger la friture (et la ligne), et deuxième info, légèrement plus sérieuse celle-ci : plus le temps passe moins les deux parties semblent tirer dans le même sens, et c’est bien dommage car le doux rêve d’un trio Williamson / Ingram / McCollum nous donne le sourire rien que d’y penser. Existe-t-il une issue dans ce dossier de plus en plus chaud ? Zion Williamson reviendra-t-il bientôt claquer des grands 38/17 à 85% au tir ? Ou alors sa carrière a-t-elle déjà pris trop de plomb dans l’aile. Tant de questions, des questions bien plus nombreuses que ses perfs notables depuis un an et c’est bien triste pour NOLA et pour la NBA tout court…

