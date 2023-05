Complètement dominés dans la deuxième mi-temps du Game 7 à Boston, les Sixers ont encore été éliminés au stade des demi-finales de Conférence Est. Forcément, il fallait qu’on en parle dans un Apéro TrashTalk.

Pour retrouver toutes nos vidéos, c’est ici.

Chaque année, on a l’impression de vivre la même chose à Philadelphie. Les ambitions sont là, mais une fois qu’il faut assumer il n’y a plus personne. Les Sixers menaient 3-2 face à Boston avec un Game 6 à jouer à la maison, et les hommes de Doc Rivers ont quand même réussi à se faire éliminer, s’inclinant d’abord devant leur public avant de craquer complètement dans la chaude ambiance de Boston dimanche. Comment vivre cette cruelle défaite au Game 7 ? Comment expliquer cette performance de Joel Embiid et James Harden ? Doc Rivers peut-il survivre à une telle déception ? Quels changements doivent être opérés à Philadelphie cet été ? On revient sur ce match de fou furieux, on sort le lance-flammes, pas d’amour fraternel pour les Sixers aujourd’hui !

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !