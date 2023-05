Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

On connaît les finalistes pour le Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion award, qui récompense chaque année depuis 2021 l’investissement d’un joueur NBA sur les questions de justice sociale. Pour la campagne 2022-23, Stephen Curry (Warriors), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Tre Jones (San Antonio Spurs), Chris Paul (Phoenix Suns) et Grant Williams (Boston Celtics) font partie des nominés. (Source : ESPN)

Kwame Brown s’est lâché sur Ja Morant après la nouvelle vidéo Insta dans lequel ce dernier se montre avec un flingue.

Nah kwame brown went off on Ja Morant 😭😭😭😭😭 “I’ve heard of NBA Youngboy but you NBA Dumb boy bc you got to be the stupidest mf in the league” pic.twitter.com/MrbogC9knh — Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) May 15, 2023

Même si les Bucks semblent être focus sur Monty Williams pour succéder à Mike Budenholzer, ils vont également faire passer un entretien à Chris Quinn, assistant d’Erik Spoelstra à Miami. (Source : ESPN)

Pour la première fois depuis sa détention en Russie, Brittney Griner a rejoué avec le Phoenix Mercury. C’était ce week-end dans un match de pré-saison avant la reprise WNBA, et elle a marqué 10 points.

Brittney Griner introduced in front of the home crowd in Phoenix… I know it’s preseason, but I got chills… BG is back.@Sports360AZ @brittneygriner #WNBATwitter pic.twitter.com/yZ8TqFFUsR — Eliav Gabay (@eliavgabay) May 13, 2023

Scoot Henderson, favori pour être le deuxième choix de la Draft derrière Victor Wembanyama, travaille actuellement avec l’équipe d’entraînement de Stephen Curry. Plutôt une bonne base avant de débarquer en NBA… (Source : The Associated Press)

Que les Rockets obtiennent ou non Wemby, ils chercheront à faire revenir James Harden à Houston (Source : ESPN)

