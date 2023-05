Eh oui, on a tendance à oublier qu’il n’y a pas que les Playoffs à cette période de l’année dans la sphère NBA. À un peu moins de 40 jours de la Draft, on se rapproche d’une période fatidique pour les franchises : celle de la détermination de leurs choix grâce à la Loterie qui aura lieu demain. Et pour choisir au mieux les profils, la Ligue organise un grand rassemblement des plus grands prospects du monde, aussi appelé NBA Draft Combine.

Les chaînes/plateformes pour mater le Combine, c’est juste ICI !

Le Combine, c’est le moment à ne pas rater pour un jeune talent qui souhaite rejoindre la NBA par le processus de draft. En plus des workouts individuels organisés par les franchises elles-mêmes, il permet de rentrer compétition avec la quasi-totalité des prospects qui ont la garantie d’être sélectionné le soir de la Draft. Une vraie arène en plein Chicago où chaque minot se bat pour la même chose : convaincre les staffs des 30 franchises présentes et tenter de monter le plus haut possible dans le tableau final, déterminé le 22 juin prochain. Pour cela, ces quatre jours de compétition se divisent toujours de la même manière.

Le lundi, c’est le jour où tous les tests possibles et imaginables sont réalisés. Du pourcentage de masse graisseuse à l’envergure des mains en passant par le sprint sur 40 mètres et la détente sèche, chaque donnée est possiblement analysée par les scouts. Ensuite, on attend le mardi pour tirer les petites boules et voir qui a le premier choix de draft, et on attaque deux jours de matchs intenses. Les équipes sont déterminées par le staff du Combine afin d’équilibrer les chances de chacun de se montrer. En plus de ces trois jours de travail, les agences organisent aussi des workouts où leurs joueurs peuvent montrer leurs qualités de manière… plus individuelle.

Mais maintenant, vous allez vous demander qui participe à cette grande foire des meilleurs jeunes de moins de 22 ans. La majorité vient du basket universitaire, avec des garçons comme Zach Edey, pivot de Purdue ayant remporté le trophée Naismith du joueur de l’année en avril. Ensuite, il y a les joueurs provenant des autres championnats américain, comme la Overtime Elite ou la G League avec Scoot Henderson – annoncé numéro 2 de cette Draft – qui aura la totalité des projecteurs rivés vers lui. Totalité car Victor Wembanyama ne sera pas présent lors du Combine. Le Français a souhaité privilégier la fin de saison régulière et le début des Playoffs de Betclic Elite, par rapport à cet évènement où il n’aurait pas eu grand-chose à prouver. Il y aura toutefois deux Français présents dans l’Illinois cette semaine : Rayan Rupert, venu marquer les esprits aux États-Unis après sa bonne saison chez les New Zealand Breakers, et Sidy Cissoko, le prospect de l’Ignite Team. Pour le reste des participants, voici donc la liste complète des 78 joueurs présents et prêts à batailler lors de ce Combine.

The NBA has announced the official invite list for the 2023 NBA Draft Combine. pic.twitter.com/po4c33ixrJ — Jon Rothstein (@JonRothstein) May 9, 2023

Sans Wemby dans les parages, les autres prospects auront moins d’ombre pour exposer leurs talents à la presque centaine de scouts et GMs présents à Chicago cette semaine. Le but est clair pour eux, il ne reste plus qu’à tout donner sur le terrain pour contrôler au mieux son destin.

Source texte : CBS Sports, ESPN