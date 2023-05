Demain soir sera un grand soir pour le basket français. Sauf énorme séisme, on devrait savoir qui aura le luxe de recruter Victor Wembanyama lors de la Draft NBA, le 22 juin prochain. Pour monter en pression, rien de mieux que de regarder un peu dans le rétro… avec l’histoire et la liste des vainqueurs de la loterie NBA !

Un petit point d’histoire, avant de commencer. La Loterie NBA, ça existe – sous la forme qu’on lui connaît aujourd’hui – depuis 2019. Avant, ce sont plusieurs fonctionnements qui ont été utilisés, chacun ayant ses forces et ses faiblesses. Le système actuel garantit une lutte toujours difficile pour avoir le premier choix, tout en laissant une place à la compétitivité sur le terrain, que d’autres formats ne prenaient pas ou peu en compte.

Aux premières heures de la NBA, il n’y avait… tout simplement pas de système de loterie. Le pire bilan de la saison récupérait automatiquement le meilleur choix de Draft. Un choix qui pouvait d’ailleurs être annulé grâce à la règle du territorial pick : si une équipe choisissait de sélectionner un joueur de sa région, elle était prioritaire et devait renoncer à son choix de Draft global. En 1966, le système de Loterie apparaît pour la première fois : il ne s’agit que d’un tirage au sort, entre les pires équipes de chaque conférence. Le principe d’aléatoire dans l’attribution du meilleur choix est né.

Un format assez inégal, car si deux équipes d’une même conférence possédaient les deux pires bilans, alors la deuxième franchise la plus mauvaise n’aurait aucune chance de récupérer le premier choix. En 1984, les Rockets sont accusés d’avoir truqué leurs résultats en fin de saison régulière, pour récupérer le meilleur pick. David Stern, qui n’a pas trop trop aimé tout ça, refond alors intégralement le système pour un entrée en vigueur en 1985. C’est QUI le patron ?

C’est donc en 1985 que commence l’ère de la loterie au sens actuel du terme. Le principe ? Des enveloppes sont tirées aléatoirement, et garantissent désormais à toutes les équipes non qualifiées en Playoffs – sans considération de conférence – de pouvoir récupérer le premier choix. Ce système va perdurer trois ans, avant que des soupçons ne planent sur la NBA. Dès 1985, les Knicks sont par exemple accusés d’avoir triché pour récupérer le premier choix, avec le concours de la ligue elle-même. En 1987, l’attribution du premier choix est réduite aux trois pires bilans et le système est loin de faire l’unanimité.

En 1990, le système de la loterie que l’on connaît actuellement est instauré. Probabilités, balles de ping pong, on vous explique tout ici. Le système va subir quelques ajustements, suite à des rumeurs de tirage connu à l’avance par certaines personnes. En 2017, Magic Johnson avait en effet assuré à Luke Walton, alors candidat au poste de coach des Lakers, que son équipe allait sélectionner dans le top 3 de la Draft, avant la tenue de la loterie. En 2019, les chances actuelles d’avoir le premier choix sont instaurées. Un système qui se veut cette fois équitable et respectueux de la loi du terrain. Allez, on se fait l’historique des vainqueurs de la loterie. Année, équipe… et bien sûr joueur sélectionné et probabilités d’avoir le premier choix, car c’est rigolo. Et on se donne rendez-vous demain soir à 1h30 du matin ?

1985 – Knicks : Patrick Ewing (14,29% de chances)

1986 – Cavaliers : Brad Daugherty (14,29% de chances)

1987 – Spurs : David Robinson (14,29% de chances)

1988 – Clippers : Danny Manning (14,29% de chances)

1989 – Kings : Pervis Ellison (11,11% de chances)

1990 – Nets : Derrick Coleman (16,67% de chances)

1991 – Hornets : Larry Johnson (10,61% de chances)

1992 – Magic : Shaquille O’Neal (15,15% de chances)

1993 – Magic : Chris Webber ( 1,52% de chances )

) 1994 – Bucks : Glenn Robinson (16,30% de chances)

1995 – Warriors : Joe Smith (9,40% de chances)

1996 – Sixers : Allen Iverson (33,73% de chances)

1997 – Spurs : Tim Duncan (21,60% de chances)

1998 – Clippers : Michael Olowokandi (22,56% de chances)

1999 – Bulls : Elton Brand (15,70% de chances)

2000 – Nets : Kenyon Martin ( 4,40% de chances )

) 2001 – Wizards : Kwame Brown (15,70% de chances)

2002 – Rockets : Yao Ming (8,90% de chances)

2003 – Cavaliers : LeBron James (22,50% de chances)

2004 – Magic : Dwight Howard (25% de chances)

2005 – Bucks : Andrew Bogut (6,30% de chances)

2006 – Raptors : Andrea Bargnani (8,80% de chances)

2007 – Blazers : Greg Oden (5,30% de chances)

2008 – Bulls : Derrick Rose ( 1,70% de chances )

) 2009 – Clippers : Blake Griffin (17,70% de chances)

2010 – Wizards : John Wall (10,30% de chances)

2011 – Cavaliers : Kyrie Irving ( 2,80% de chances )

) 2012 – Pelicans : Anthony Davis (13,70% de chances)

2013 – Cavaliers : Anthony Bennett (15,60% de chances)

2014 – Cavaliers : Andrew Wiggins ( 1,70% de chances )

) 2015 – Wolves : Karl-Anthony Towns (25% de chances)

2016 – Sixers : Ben Simmons (25% de chances)

2017 – Sixers : Markelle Fultz (25% de chances)

2018 – Suns : Deandre Ayton (25% de chances)

2019 – Pelicans : Zion Williamson (6% de chances)

2020 – Wolves : Anthony Edwards (14% de chances)

2021 – Pistons : Cade Cunningham (14% de chances)

2022 – Magic : Paolo Banchero (14% de chances)

Source : Tankathon