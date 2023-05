Jeudi dernier se tenait le tournoi de 3×3 organisé par le streamer Domingo. Quatre équipes, des influenceurs, des légendes du sport, et des experts basket. Tony Parker, Kevin Mayer, Mary Patrux… et Bastien de TrashTalk en étaient ! L’occasion de revoir les meilleures actions de notre (h)expert préféré. Spoiler : ça envoie de la no look pass en dé-tente.

Palais des Sports Marcel Cerdan, Levallois. Il est un peu plus de 20h quand la soirée se lance, animée par Doigby, célèbre streamer sur Twitch. Le principe ? Un tournoi de 3×3 organisé par un autre créateur de contenu, Domingo. Pour l’événement, le casting est cinq étoiles : Tony Parker en tête d’affiche, téma la légende du basket français. Il est suivi par Kevin Mayer, Étienne Ca, Mary Patrux, Rhobalas et bien d’autres. Le guest star de la soirée si on nous le demande ? Bastien de TrashTalk, bien sûr. Inscrit au sein de l’équipe du grandiose Ragnar le Breton, il a régalé aux côtés de Mary, de Prime et de Kevin Georges aka BrokyBrawks.

Ambiance festive, cadeaux aux public et surtout jeu aussi intense que loufoque, avec un mister Prime en mode Stephen Curry puis Stephen Curly, un Kevin Mayer qui claque le tomar pour faire chavirer la salle et bien sûr, un Bastien qui régale avec des petits moves smooth sous le panier. Le highlight à retenir ? La no look pass pour Mary Patrux, on aurait – presque – vu Shaq’ et Kobe sur la séquence. Allez, c’est parti pour le replay, posez-vous tranquille, avec un café ou du Perrier !