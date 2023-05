Une nouvelle fois au cœur d’une polémique après s’être (encore) montré avec un flingue sur un live Instagram, Ja Morant a été immédiatement suspendu par son équipe des Grizzlies. Mais alors que la franchise de Memphis est actuellement en vacances après son élimination au premier tour des Playoffs, on peut se demander comment cette sanction va véritablement se traduire. Adrian Wojnarowski d’ESPN est là pour nous apporter des précisions.

En mars dernier, après l’épisode de la vidéo Instagram où il s’était montré avec un flingue à la main dans une boîte de nuit près de Denver, Ja Morant avait écopé d’une suspension de huit matchs au total, entre les sanctions infligées par sa franchise de Memphis puis celles de la NBA. Une punition plutôt clémente, Morant restant éloigné des parquets à peine trois petites semaines. Mais cette fois-ci, Ja risque beaucoup plus gros si l’on en croit le Woj.

Invité sur l’émission Get Up d’ESPN, le célèbre insider a donné une indication de ce qui attend Ja Morant après sa nouvelle vidéo Insta flingue à la main.

Adam Silver doit sûrement avoir l’impression d’avoir été pris pour un jambon il y a trois mois, quand Ja Morant lui a indiqué qu’il regrettait ses actes et qu’il ferait le nécessaire pour se remettre dans le droit chemin. En récidivant de la sorte, Morant a non seulement brisé la confiance du commissionnaire, mais aussi des Grizzlies et de tous ceux qui voulaient croire en sa rédemption.

Aujourd’hui, on ne voit aucun scénario dans lequel Silver se montre clément avec Morant, qui devrait logiquement débuter la saison prochaine sur le côté pour un grand nombre de matchs. C’est d’autant plus plausible que, si l’on en croit Woj, d’autres équipes pourraient faire pression sur le grand chauve en lui indiquant que le comportement de Ja est très mauvais pour l’image de la NBA, ce qui peut potentiellement impacter le business de la Grande Ligue et donc de ses franchises.

Pour le moment, la NBA continue de rassembler des informations sur la vidéo Instagram sortie ce week-end, et on imagine qu’elle va bien prendre le temps avant d’infliger une sanction à Ja Morant. Mais clairement, ça ne sent pas bon pour lui.

Source texte : ESPN

.@wojespn speaks on Ja Morant after his latest video:

“I think Ja Morant is facing a lengthy, a significant suspension to start next season if indeed that was a firearm in his hand in that video. … I don’t think Adam Silver is going to take this one lightly.” pic.twitter.com/gCBhTIgep8

— Get Up (@GetUpESPN) May 15, 2023