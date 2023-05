Doc Rivers a perdu dix Game 7 : c’est beaucoup, et ça fait surtout 5 de plus que n’importe quel autre coach

Dans la grande famille des « stats qui sont là pour faire mal mais aussi pour exposer factuellement comme tout bon journaliste le ferait, une analyse détaillée et propice à l’ouverture d’un après-propos », celle-ci sur Doc Rivers est – on l’admet – un poil border.

Un petit tacticien n’arrive jamais à l’échelon d’un Game 7 d’une série de Playoffs NBA. Toujours bon de rappeler ça avant d’introduire son sujet. Et pourtant, Doc Rivers y est parvenu. Accrochez-vous bien : seizième Game 7 disputé hier soir contre les Boston Celtics par l’entraîneur des Sixers, pour un dixième revers en carrière. C’est cinq de plus que n’importe quel autre entraîneur dans toute l’histoire de la NBA, et c’est surtout plus… que 29 franchises NBA (seuls les Sixers comptabilisent davantage de Game 7 perdus).

Oui, Doc Rivers a disputé beaucoup de Game 7. Les défaites forgent aussi la longévité d’une carrière, mais cela fait depuis 2012 qu’il n’a plus atteint les finales de conférence à la tête d’une équipe NBA. Il n’y a pourtant pas une saison qui soit passée sans que l’« entraîneur-pote » ne fasse ses gros yeux depuis le banc d’une franchise. Toujours en poste : sept années dans le gouffre Clippers, et depuis maintenant trois ans à Philly. Entre Blake Griffin, Chris Paul, James Harden et Joel Embiid, le Doc a vu passer du monde. Pas n’importe qui. Des All-Stars en puissance qu’il aurait dû/pu réussir à intégrer au dernier carré d’une saison NBA. Onze ans qu’il n’a plus réussi ! Ça commence à faire long et – bien qu’il lui reste deux années de contrat à Philly – les statistiques parlent en sa défaveur. De toute l’histoire, Doc Rivers est l’entraîneur qui s’est le plus fait remonter sur des séries de Playoffs : douze « blown series » qui font de ses méthodes de motivation, une grande interrogation lorsqu’arrivent les moments décisifs. Pire encore, son bilan est de 17 séries de Playoffs remportées pour 33 de perdues. Ces 33 séries laissées à l’adversaire représentent là aussi le plus grand total de l’histoire pour un entraîneur NBA. Aouch.