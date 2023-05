La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par Dillon Brooks, comment ça Dillon Brooks existe encore ?

Lors du premier tour, nombreux étaient les fans des Sixers qui voulaient affronter Boston au tour suivant, dans ce qui s’annonçait être une rencontre au sommet entre deux places fortes de la conférence Est. Et vous savez quoi, les fans des Sixers ont été entendus parce que les Celtics sont arrivés, après avoir disposé des Hawks plus difficilement que prévu. Et ça, le CM des Verts ne s’y est pas trompé sur Twitter, il s’en est souvenu et a tenu à le rappeler à tous ceux qui auraient pu l’oublier.

Voilà, les deux équipes ont parlé, à leur façon, et le moment est venu d’en découdre désormais ! Si Philly était bien parti, ce sont finalement les Celtics qui ont gagné le droit d’aller affronter le Heat en finales de conférence pour un remake de la bulle d’Orlando en 2020. Une bataille en 7 matchs qui a tenu toutes ses promesses, mais un nouveau bouzin de James Harden, Doc Rivers et Joel Embiid ont scellé le sort des Sixers. Et d’ailleurs, le CM de Boston, décidément très en forme dans ces Playoffs, presque autant que son franchise-player, a également tenu à envoyer une petite pique à la franchise de Philadelphie.

Une référence évidente aux années tanking des Sixers, qui ont tout fait pour bazarder plusieurs saisons de suite pour se reconstruire avec la Draft. Leur slogan de l’époque était “Trust The Process”, mais à part Joel Embiid, peu nombreux sont les joueurs draftés par Philly qui les ont fait passer dans une autre dimension. Désolé Markelle Fultz et Ben Simmons, mais les faits sont là.

Tyrese Haliburton est en vacances depuis un certain temps déjà. Les Pacers ont eu un petit espoir mais il a été de courte durée bien que le potentiel soit présent. Donc il a tout le temps de se rendre dans divers podcasts pour parler balle orange avec les protagonistes de la NBA. L’un des sujets abordés par l’ancien meneur des Kings est ce shoot tenté par Jordan Poole lors du Game 1 entre Warriors et Lakers. Il restait une dizaine de secondes à jouer et le punching-ball de Draymond Green a décidé d’envoyer un missile à 10 mètres de distance. Plouf, le tir rebondit sur le cercle et scelle la défaite des Warriors. La planète basket entière est tombée sur JP pour une sélection de shoot catastrophique. Toutefois, Ty’ n’est pas de cet avis.

.@TyHaliburton22: “I’m not mad at that shot… I would have shot that too” @channingfrye: “That’s why you’re here with us” 🤣

The #NBATwitterLive crew reacts to Jordan Poole’s missed 3-pointer at end of Lakers-Warriors Game 1 pic.twitter.com/KM2rxEnK0x

— NBA on TNT (@NBAonTNT) May 3, 2023