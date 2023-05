James Harden considérerait « très sérieusement » un retour à Houston

Au lendemain de la débâcle des Sixers par le Hall of Famer Jayson Statham – on confond un peu tout mais les émotions se sont, depuis hier soir, entremêlées – James Harden retrouve les habituelles controverses de début d’été.

Zou, l’info est brute et signée d’Adrian Wojnarowski.

D’après l’insider n°1 de ESPN, James Harden considérerait « très sérieusement » un potentiel retour à Houston. Les Rockets envisagent bien sûr – si les astres s’alignent – de tomber le first pick à la Loterie NBA qui aura lieu demain soir. Mais même s’ils y parviennent, cela « ne changerait pas nécessairement les intentions des Rockets » quant à un éventuel retour de James Harden. Vous avez parfaitement compris : il existe un monde dans lequel James Harden sert Victor Wembanyama au poste la saison prochaine. Le souhaite-t-on au Français ? Clairement pas. Si El Barbudo retourne à Houston, puisse Victor se tenir loin de ses crapuleries à 3-points. En neuf saison dans le Texas, on a eu le temps de voir avec quelle fréquence James Harden regarde ses partenaires lorsqu’il porte le maillot rouge. M’enfin, l’info n’est encore qu’au stade de rumeur, et Adrian Wojnarowski y croit.

