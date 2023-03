Qu’est-ce que le culot ? Demandez à Philly. Succès à l’arraché contre le 13e de la Conférence Ouest sur un tir de Joel Embiid à une seconde du terme. Comme si rien n’était jamais simple. Comme s’il fallait à chaque fois s’en remettre à l’individualité pour sortir tout un groupe du pétrin. La victoire est encore mieux payée qu’un « pet sitter » sur la Côte d’Azur.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

1,1 seconde. Les Sixers n’ont mené que 1,1 seconde dans la partie. Cette “grosse” seconde, c’est le laps de temps laissé par le tir au quasi buzzer de Joel Embiid. Un ultime fadeaway pour passer devant tant qu’il y a encore la place. Parce qu’attendre deux secondes eût été trop tard. Parce qu’il faut bien rétablir la hiérarchie avant d’aller coucher les gosses. Au-delà de cette philosophie de vie bien indolente – et plutôt insolente – le fond de jeu des Sixers ne respire toujours pas la sérénité. Un Joel Embiid ultra dominant – 39 points à 13/20 au tir, 7 rebonds et 3 contres – mais trop peu de mouvements autour. Un chef cuisinier ne peut pas espérer l’étoile s’il n’envoie qu’une côte de bœuf en salle. Aussi tendre soit-elle, la viande a besoin d’un peu de compagnie dans l’assiette. On ne demande pas de fourrer des poireaux au thon rouge hein, simplement un soupçon de réflexion pour contourner ce à quoi chacun s’attend. La triplette De’Anthony Melton – Georges Niang – Danuel House Jr. a sauvé les meubles en sortie de banc. James Harden a mal géré son money time, Tobias Harris est accusé d’un 3/11 au tir, P.J. Tucker – de par sa discrète performance – ne pourra pas le condamner.

Et pourtant…

Philly est parvenu à renvoyer les Blazers à l’aéroport. Jusuf Nurkic ne sera malheureusement pas toujours là pour louper deux lancers-francs importants. Tyrese Maxey s’est un peu montré dans les dernières minutes. Le seul titulaire qui revient aux classiques : une attaque de cercle après un vrai mouvement off ball. Pas d’arrêt sur place en laissant le chrono couler, parce qu’on est un peu boomer et qu’on trouve contre-productif l’action figée au profit d’un seul joueur. Bon, Joel Embiid a mis en difficulté cette conviction en assénant son coup de grâce à une seconde de la fin. Pas l’action la plus construite du monde, mais l’efficacité, elle, était maximale.

Tristissimes Blazers qui ne remportent pas une partie de ballon-panier après avoir mené toute la rencontre. Damian Lillard aurait pu quitter la Pennsylvanie en héros : son 3-points rentré à une minute du terme brasse finalement du vent. Tout comme la performance XXL d’Anfernee Simons, auteur de 34 points à 8/12 du parking. Jerami Grant l’a accompagné dans sa quête (foirée) de victoire avec un double-double à 24 points et 10 rebonds. Shaedon Sharpe a passé 17 minutes à s’exploser les boutons blancs sur le ballon. Match vraiment nul du rookie. Son plus/minus de -19 a fait mauvaise pub au League Pass. Soirée également compliquée pour Jusuf Nurkic, transpercé d’un côté, transparent de l’autre. Le Bosnien n’a jamais trouvé la solution contre Joel Embiid, jusqu’à concéder le fadeaway de trop. Et en même temps, qui ne l’aurait pas concédé ? Rudy Gobert assurément. T’sais les Français qu’ont un peu de culot.