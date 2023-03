Les Lakers font le boulot sans LeBron James : victoire 122 à 112, D’Angelo Russell incandescent, ça fait trois à la suite

La cour des Miracles au Staples Center. Pas de LeBron James, Anthony Davis à “seulement” huit points : la lecture peut inquiéter, le fond est méga trop chouette. Sans le couronné d’Hollywood Boulevard, les vassaux s’en sont quand même sortis. Un quatrième quart-temps de folie. Des role players à la hauteur de leurs responsabilités. Tout qui coulisse bien dans le plus parfait des mondes.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Véritable marathon que cette rencontre de saison régulière. S’il faut bien reconnaître une qualité aux Lakers, c’est que leurs matchs ne sont jamais linéaires. Pas de LeBron James ? Po d’problème, Anthony Davis est l… 8 points à 4/7 au tir. Waow, mais c’est peine perdue alors, non ? S’il on ajoute à ça un O.G. Anunoby qui, à un moment de la rencontre, affichait 29 points à 100% au tir : l’affaire était drôlement mal embarquée. Et si l’on réajoute un Scottie Barnes à 32 points, 9 rebonds et 7 assists, on craint carrément la grosse raclée. Mais voilà, s’il faut bien reconnaître une seconde qualité aux Lakers, c’est qu’ils disposent d’un bon management. Enfin, qu’ils disposent d’un bon management depuis 2023. Nouvelle grosse performance de Jarred Vanderbilt avec 16 points à 5/7 au tir et tout le boulot de fond qui l’accompagne. Retour glacial de D’Angelo Russell – absent six matchs pour une entorse de la cheville – avec 28 points à 10/17 au tir, 5 rebonds et 9 assists. Le plus fou ? Seize unités dans le dernier quart-temps. Plus que jamais, « ice in his veins ».

« Les autres équipes ont eu de la chance que je me sois foulé la cheville. C’est simple, j’étais prêt à devenir fou. » – D’Angelo Russell

D-Lo sur le devant de la scène, c’est normal, mais n’oublions pas non plus d’en toper une pour Dennis Schroder. Le plus sympa des Allemands s’en tire avec 23 points et 7 assists. Son mérite aura été d’avoir gardé les Lakers au contact sur le “gros” de la partie. Non sans aide d’ailleurs : Rui Hachimura et Austin Reaves cumulent 34 points à 13/19 au tir. Encore une recrue bien sentie. Encore une bonne raison pour LeBron de croire en une fin de saison différente de celle augurée sur les précédents mois. Le Los Angeles qui vend des maillots conforte sa 9e place à l’Ouest avec un bilan de 33 victoires pour 34 défaites. L’équilibre n’a jamais été aussi proche. Ça tombe bien, les Knicks sont en visite du Staples dimanche soir.