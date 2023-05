Les Bucks vont faire le forcing pour obtenir Monty Williams

Une dizaine de jours après avoir viré leur coach Mike Budenholzer, les Bucks continuent de faire un état des lieux des candidats pouvant prendre sa succession. Parmi eux : Monty Williams, lui aussi jeté par la fenêtre par son équipe de Phoenix récemment, et qui semble beaucoup intéresser Milwaukee.

En 2021, dans son rôle de coach des Suns, Monty Williams a vu les Bucks briser son rêve de gagner le titre NBA. Deux ans plus tard, il pourrait bien prendre les commandes de l’équipe de Giannis Antetokounmpo.

Si l’on en croit Shams Charania de The Athletic, la franchise de Milwaukee va être “agressive” dans sa tentative de recruter Monty, qui devrait attirer pas mal de convoitises à travers la NBA – Pistons et Raptors notamment – après son passage globalement réussi (malgré une fin décevante) à Phoenix.

The Milwaukee Bucks will ‘aggressively pursue’ Monty Williams, per @ShamsCharania

