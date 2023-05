Monty Williams viré par les Suns !

Sous pression suite à la nouvelle désillusion des Suns en Playoffs, Monty Williams n’aura pas de nouvelle chance dans l’Arizona. ESPN annonce en effet que le coach des Cactus vient d’être limogé !

Breaking News ! Deux jours à peine après l’élimination de Phoenix, une première tête vient de tomber chez les Suns et il s’agit de Monty Williams. En poste au Footprint Center depuis 2019 et grand artisan du retour au premier plan des Cactus, le tacticien n’aura pas survécu au nouvel échec cuisant de la franchise du désert en Playoffs, le deuxième en deux ans. ESPN et Adrian Wojnarowski ont annoncé cette nuit que le coach était démis de ses fonctions.

BREAKING: The Phoenix Suns dismissed coach Monty Williams, sources tell ESPN. Williams was a two-time NBA Coach of the Year in four seasons with Suns — including a trip to 2021 NBA Finals. Suns lost 6-game series to Nuggets in Western Semifinals. pic.twitter.com/bfMd6F1RJc — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 14, 2023

C’est un sacré séisme du côté de l’Arizona car Williams a fait beaucoup pour aider les Suns à revenir au sommet. Élu deux fois coach de l’année (par ses pairs), avec notamment le record de victoires de Phoenix sur une saison, il aura aussi mené la franchise à sa première Finale NBA depuis 1993.

Malheureusement pour lui, les deux éliminations successives au second tour des Playoffs, avec notamment des raclées au moment de partir en vacances, auront été la goutte d’eau qui aura fait déborder le vase de Mat Ishbia. Selon ESPN, c’est bien le nouveau proprio de la franchise qui a choisi de mettre fin au contrat de Monty Williams, pourtant prolongé l’été dernier par la franchise. Comme un symbole, il se retrouve sur le marché des coachs en même temps que Mike Budenholzer, son adversaire lors des Finales NBA 2021. Selon Bleacher Report, Williams pourrait même succéder à Bud dans le Wisconsin car les Bucks apprécieraient son profil.

Pour les Suns, il est donc temps de trouver un nouveau gourou pour driver Devin Booker, Kevin Durant et compagnie. Une fois qu’un nouveau coach aura été nommé, la direction devrait s’occuper de modifier le roster et on pense notamment à Chris Paul et Deandre Ayton, deux cadres du vestiaire qui semblent en bout de course dans l’Arizona. Le finaliste NBA 2021 a lancé sa révolution et c’est loin d’être fini.

