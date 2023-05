Totalement sorti de la rotation de Tom Thibodeau, Evan Fournier ne devrait pas faire de vieux os chez les Knicks. Toujours sous contrat, l’arrière est conscient qu’il sera probablement échangé durant l’intersaison.

Quelle saison cauchemar pour Evan Fournier. Seulement 27 matchs disputés, ses stats les plus basses depuis son année rookie (6,1 points en 17 minutes, 34% au tir, 31% de loin) et surtout une disparition en bonne et due forme des plans de Tom Thibodeau. De retour de l’EuroBasket avec les Bleus, le kid de Charenton avait pourtant attaqué la saison dans la peau d’un titulaire. Sept matchs plus tard, il voyait Quentin Grimes lui passer devant, avant de glisser petit à petit jusqu’au bout du banc. Pas une mince affaire pour quelqu’un qui a joué la majorité de sa carrière dans le cinq de départ.

N’ayant même pas vu le parquet une seule seconde en Playoffs, Evan Fournier sait qu’il est en bout de piste à New York et que sa direction ne compte plus sur lui. Il s’attend à être échangé et l’a confié à Stefan Bondy du New York Daily News.

“Vous savez que je ne reviendrai pas. Il n’y a aucune chance qu’ils [les Knicks, ndlr] me gardent. Je serais très surpris qu’ils le fassent. Nous verrons bien. Ce n’est pas moi qui décide”.

Il faut dire qu’entre son temps de jeu et sa situation contractuelle (encore lié jusqu’en 2025 mais avec une club option sur la dernière année), Fournier est un candidat logique au départ. New York n’aura pas de gros moyens pour se renforcer à la Free Agency mais les 18 millions/an du deal de Fournier pourraient être utiles dans le cadre d’un échange. Son nom avait d’ailleurs déjà circulé au moment de la trade deadline.

“Je veux dire que vous ne seriez pas surpris si je revenais ? Onze ans dans la Ligue, un gros contrat, ils essaient évidemment de développer les jeunes. Je n’ai pas joué cette année, alors pourquoi me faire revenir ?”

Avec R.J. Barrett, Quentin Grimes et un Josh Hart qui devrait très probablement prolonger l’aventure aux Knicks, il semble en effet compliqué d’inverser la balance pour Evan. Reste à savoir désormais quels seront les plans de la direction new-yorkaise et quelle franchise offrira au sniper des Bleus une chance de rebondir.

Source texte : New York Daily News