Arrivé aux Knicks au moment de la trade deadline, Josh Hart semble kiffer sa nouvelle vie à Manhattan. Au point de s’imaginer prolonger l’aventure sur la durée à Big Apple ? Lui semble prêt à dire oui en tout cas.

Pendant que son ancienne équipe de Portland s’enfonce loin des Playoffs à l’Ouest, Josh Hart peut lui croire à la postseason du côté de New York. Cinquièmes à l’Est avec un petit matelas d’avance sur le play-in tournament, les Knicks réalisent une solide saison et Josh Hart a très vite pris ses marques dans le collectif de Tom Thibodeau. Véritable couteau-suisse, dur au mal, excellent défenseur, le guard colle parfaitement avec la mentalité voulue par Thibs pour ses Knicks. Depuis son arrivée, la franchise a même un excellent bilan : 12 victoires en 16 matchs !

Une adaptation express réussie donc pour l’ancien de Villanova, qui se prépare tranquillement pour une grosse décision estivale. En effet, le joueur peut potentiellement tester le marché à la Free Agency 2023 et plusieurs insiders s’attendent à ce qu’il le fasse, afin de valoriser sa bonne forme du moment avec un deal sur plusieurs années. Et ce nouveau contrat, il le signerait avec qui alors ? Heureux à New York avec sa famille, Hart se verrait bien rester aux Knicks. Des propos rapportés par Marc J. Spears pour Andscape.

“Il s’agit de trouver une maison quelque part où nous [lui et sa famille, ndlr] sommes appréciés et où nous aimons vraiment vivre. Et je pense que cela peut être New York. J’aimerais que ce soit New York et j’espère que l’organisation est du même avis. Je m’attend à ce que ce contrat soit le plus important de ma carrière, qu’il me permettra de m’assurer que ma famille est bien prise en charge. Je dois donc aussi en tenir compte”.

Satisfait de sa nouvelle “maison”, Hart n’en oublie pas non plus la partie business et il veut être payé à sa juste valeur. Reste à savoir ce que pensent les Knicks et Leon Rose désormais. Logiquement, la franchise devrait tenter de conserver son soldat, mais comme toujours cela dépendra aussi du montant demandé. New York a déjà trois gros contrats sur la durée avec Randle, Brunson et bientôt Barrett, sans compter Mitchell Robinson et Evan Fournier qui coûtent plus de 30 millions à deux pendant encore au moins un an, et il y a aussi un dossier Immanuel Quickley qui va vite arriver sur la table (free agent en 2024). Le comptable du Madison Square Garden va avoir du boulot.

