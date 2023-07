Ayant activé sa player option, Josh Hart est désormais sous contrat jusqu’en 2024 chez les Knicks. Néanmoins, la franchise pourrait le verrouiller dès cet été avec un nouveau deal sur plusieurs années.

On s’attendait à voir Josh Hart tester le marché cet été pour récupérer un nouveau contrat mais le guard a fait une fleur aux Knicks en activant sa player option à hauteur de 13 millions de dollars. Conséquence directe : New York a pu conserver sa mid-level exception à hauteur de 12 millions de dollars et elle a été utilisée pour faire venir Donte DiVincenzo. Un renfort apprécié par Hart puisque les deux bonhommes ont fait leur fac ensemble à Villanova avec un certain… Jalen Brunson. Les Knicks ayant pu faire leurs emplettes avec l’aide de Hart, il est donc temps de récompenser le guard comme il le mérite.

Selon Stefan Bondy du New York Daily News, la franchise et le joueur devraient valider un nouveau contrat en août. Le montant et la durée sont même déjà connus selon l’insider.

“La prolongation de [Josh] Hart, qui devrait arriver en août, est de l’ordre de quatre ans, 75 millions de dollars” – Stefan Bondy

4 ans et 75 millions, ça nous fait du presque 19 millions à l’année. C’est pas déconnant pour un joueur qui s’est affirmé comme l’un des role players les plus fiables et réguliers au sein de la Ligue. Il tournait à 10,2 points, 7 rebonds et 3,6 passes en 30 minutes depuis son arrivée à New York. Excellent défenseur, Hart montre une combativité de tous les instants sur le terrain. C’est aussi un très bon rebondeur et quelqu’un qui peut apporter sa pierre à l’édifice en attaque. Un profil touche-à-tout qui plaît énormément à Tom Thibodeau, lequel en a fait l’un de ses hommes de confiance sur le parquet.

Désireux de s’installer sur la durée à New York après avoir connu trois franchises sur ses six premières saisons NBA (il a joué à Los Angeles, New Orleans et Portland), Josh Hart devrait voir son vœu être réalisé avec la petite augmentation qui va bien.

Source texte : Stefan Bondy / New York Daily News