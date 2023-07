Comme on pouvait s’y attendre, l’agent libre Donte DiVincenzo a fini par rejoindre les Knicks cette nuit, où il retrouvera ses anciens potes d’université Jalen Brunson et Josh Hart. Le nouveau trio new-yorkais a effectivement passé deux années ensemble à Villanova, remportant le titre suprême.

Ceux qui remportent un titre de champion national à l’université disent souvent que les liens tissés pendant cette période durent toute la vie. En voilà une nouvelle preuve.

Si Donte DiVincenzo a choisi de signer à New York en tant qu’agent libre, c’est non seulement parce que les Knicks lui ont proposé le contrat qu’il recherchait, mais c’est aussi parce qu’il voulait retrouver ses copains de fac Jalen Brunson et Josh Hart, ce dernier faisant même le nécessaire pour permettre son arrivée en activant sa player option au lieu de signer un plus gros contrat cet été.

Villanova Knicks? 😅😂 pic.twitter.com/fzMHls4ZR1

De 2015 à 2017, DiVincenzo, Brunson et Hart ont tous les trois porté le maillot des Villanova Wildcats.

La première année, Josh Hart faisait déjà partie des piliers de l’équipe de Jay Wright, lui qui était dans sa troisième saison universitaire pendant que Jalen et Donte n’étaient que freshmen. Brunson s’est rapidement imposé comme un titulaire cette année-là tandis que DiVincenzo a dû faire face à une vilaine blessure au pied après seulement neuf petites apparitions. Mais au final, ils avaient tous le sourire au moment de soulever le trophée de champion national 2016, les Wildcats remportant la March Madness au terme d’un parcours magnifique ponctué par le buzzer-beater iconique de Kris Jenkins lors de la grande finale.

4 years ago today the greatest game winning shot in national championship 🏀 history

wins it for Villanova!

Ce genre de moment, ça reste gravé dans les mémoires, surtout quand vous les vivez ensemble.

Si Villanova n’a pas réussi à défendre son titre l’année suivante, le trio a continué à grandir. Jalen Brunson s’est imposé comme l’un des leaders de l’équipe, Josh Hart a sorti sa meilleure campagne universitaire (Big East Player of the Year 2017, Big East Co-Defensive Player of the Year) avant de partir vers la NBA, et Donte DiVincenzo est devenu une pièce importante de Nova en sortie de banc.

La triplette s’est ensuite transformée en duo avec le départ de Hart, sélectionné en 30e position de la Draft 2017. Sans Josh, Brunson et Donte ont encore pris une dimension supplémentaire, le premier étant carrément nommé meilleur joueur universitaire de l’année 2018, et le second meilleur sixième homme de la Conférence Big East. Avec également la très belle ascension de Mikal Bridges, les Wildcats ont marché sur leurs adversaires cette saison-là, remportant 36 matchs sur 40 avec un nouveau titre de champion national à la clé. Le meilleur joueur du Final Four de la March Madness ? Donte DiVincenzo, auteur d’une perf XXL en finale face à Michigan (31 points en sortie de banc !).

Après cette consécration, Donte DiVincenzo s’est logiquement présenté à la Draft 2018 (17e choix), Jalen Brunson aussi (33e choix). Et aujourd’hui, les voilà à nouveau réunis du côté de New York, avec Josh Hart donc.

Une bien belle histoire, qui pourrait devenir encore plus belle si le trio parvient à faire franchir un nouveau cap aux Knicks après leur participation aux demi-finales de conférence cette année.