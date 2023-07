Donte DiVincenzo rejoint les Knicks pour 4 ans et 50 millions !

Oh la belle prise pour les Knicks ! Peu actifs en première journée de Free Agency, les dirigeants de Big Apple ont fait coup double hier en envoyant Obi Toppin aux Pacers contre deux tours de Draft… et en allant chercher Donte DiVincenzo sur le marché des agents libres. Ajout malin !

De la défense, des tirs de loin, de l’intensité et des rebonds offensifs, voilà ce que va pouvoir amener l’arrière à New York. Après trois saisons à Milwaukee, couronnées du titre NBA en 2021, DDV avait ridé beaucoup plus au sud-ouest, direction Sacramento puis Golden State la saison dernière. Parmi les agenst libres les plus scrutés, c’est donc au Madison Square Garden qu’il amènera son hustle la saison prochaine et pour les quatre prochaines.

Free agent G Donte DiVincenzo has agreed on a four-year, $50 million contract with the New York Knicks, Jason Glushon of @GlushonSM tells ESPN. DiVincenzo reunites with his Villanova title teammates Jalen Brunson and Josh Hart to bolster the Eastern Conference semifinalists. pic.twitter.com/MSr1wXS4GC

Avec ses 9,4 points, 4,5 rebonds et 3,5 passes la saison dernière en sortie de banc chez les Warriors, Donte c’est l’assurance d’avoir un role player ultime, parfois capable de se muer en facteur X des deux côtés du terrain. Un complément parfait sur les lignes arrières, qu’il fréquentera – c’est le sel de cette signature – aux côtés de ses deux collègues de Villanova (Jalen Brunson et Josh Hart), avec qui il remporta en 2018 le Final Four de NCAA. Squad !

pic.twitter.com/T4zlrkx8qF

Signature maligne pour les Knicks, qui s’assurent déjà une belle ligne arrière avec Brunson, Barrett, Hart et Donte. reste désormais à gérer les cas Quickley, Grimes et… Evan Fournier, qui aimerait sans doute rejouer un jour en NBA, et si possible ailleurs qu’à New York.