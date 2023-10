La Villanova Connection, les nouveaux chouchous du Garden ?

Avec l’arrivée de Donte DiVincenzo aux Knicks durant l’intersaison, la Villanova Connection est à nouveau réunie du côté de New York, l’arrière retrouvant ses anciens coéquipiers des Wildcats Jalen Brunson et Josh Hart. Le trio, qui a gagné un titre NCAA ensemble en 2016, pourrait bien ambiancer le Madison Square Garden cette année.

Le 12 juillet 2022, Jalen Brunson a signé un contrat de quatre ans et plus de 100 millions de dollars avec les Knicks. Le 8 février 2023, Josh Hart a été transféré de Portland à New York. Le 8 juillet 2023, Donte DiVincenzo s’est engagé à son tour avec l’équipe de la Grosse Pomme en tant qu’agent libre.

Le point commun entre ces gars-là ? Ils sortent tous de l’université de Villanova, où ils ont passé plusieurs saisons ensemble sous les ordres du légendaire coach Jay Wright.

L’école Villanova, elle est devenue une véritable référence depuis le milieu des années 2000. Non seulement les Wildcats ont enchaîné les saisons au sommet du basket universitaire (avec 2 titres en 2016 et 2018), mais ils ont aussi produit plusieurs joueurs NBA qui ont fait carrière au plus haut niveau. Des joueurs véritablement formés pour l’élite par Jay Wright. Des joueurs d’équipe. Des joueurs solides des deux côtés du terrain, qui possèdent une vraie maturité et le sens du sacrifice. Vous voulez un exemple ? Le champion NBA et ancien All-Star Kyle Lowry, qui a longtemps symbolisé toutes ses valeurs notamment du côté de Toronto.

Ces valeurs, elles sont aujourd’hui perpétuées par des mecs comme Jalen Brunson, Josh Hart et Donte DiVincenzo. Trois joueurs au style de jeu forcément différent, mais qui ont tous gardé cet “esprit Villanova” qui plaît beaucoup à New York.

Pour rappel, la Nova Nation est basée tout près de Philadelphie, à seulement deux heures de route de la Grosse Pomme. S’il existe une féroce rivalité sportive entre Philly et NY, on voit globalement le basket de la même façon dans l’Est des États-Unis : les joueurs les plus appréciés ne sont pas forcément ceux qui sont les plus talentueux, mais ceux qui jouent dur pour le bien du collectif et permettre à l’équipe de gagner. Ce n’est donc pas étonnant si Josh Hart est devenu un chouchou du Madison Square Garden en l’espace d’à peine quelques semaines, ou si Jalen Brunson est déjà considéré comme un héros local grâce à cette combativité et ce côté ultra-compétitif qui accompagnent parfaitement ses énormes qualités de meneur de jeu.

“New York est un super endroit, mais vous devez avoir la bonne mentalité ici. Il a toujours répondu présent dans les situations de grande pression, que ce soit au lycée à Chicago, à Villanova, et puis chez les pros. Il est fait pour ça.” – Tom Thibodeau sur Jalen Brunson

Donte DiVincenzo, qui arrive à New York en provenance de Golden State, est de la même veine. Alors on n’a aucun doute sur le fait qu’il va vite se faire adopter par les fans des Knicks. Role player par excellence, possédant un profil 3&D intéressant, l’ancien Wildcat a apporté beaucoup de bonnes choses aux Warriors la saison dernière et devrait s’intégrer sans problème dans l’équipe de Tom Thibodeau.

Formés à la même école, winners dans l’âme, et souvent sous-estimés dans leur carrière, les trois membres des Villanova Knicks devraient démontrer une belle complémentarité sur comme en dehors des parquets cette saison. Ils savent jouer ensemble, ils savent gagner ensemble, ils aiment évoluer ensemble. Les automatismes que possède cette triplette vont forcément représenter un plus pour New York, qui veut surfer sur la belle campagne de l’an passé. En 2023, les Knicks ont non seulement retrouvé les Playoffs mais ils ont surtout gagné leur première série en dix ans, avant de tomber de façon décevante contre le Heat en demi-finale de Conférence Est.

“DiVincenzo, c’est mon gars. On s’est parlé l’autre jour. Brunson et DiVincenzo, ce sont mes frères et j’espère que nous allons pouvoir partager le parquet pendant longtemps sous le même maillot.” – Josh Hart

Si Jalen Brunson, Josh Hart et Donte DiVincenzo (voire Ryan Arcidiacono, autre membre de Nova qui a signé aux Knicks pour le training camp) arrivent à faire passer un cap aux Knicks en 2023-24, il ne fait aucun doute qu’ils seront les chouchous du Garden.