Preview des New York Knicks – Saison NBA 2023-24

TTFL : les joueurs des Knicks à suivre

Jalen Brunson, Julius Randle et Mitchell Robinson.

Pas de bla bla. Ici, on parle vrai et on sort les blaz’ qui vous régaleront dans 76,7% des cas, stat’ approuvé par le pifomètre TrashTalk. Plus sérieusement, les Knicks sont construits autour de deux profils forts et complémentaires. On aura bien une préférence pour Jalen Brunson, capable de prendre feu dans quasiment tous les contextes, mais un petit Julius Randle un soir de match face aux Warriors avec Klay Thompson en défense ? Allez, c’est du tout cuit. Au pire, reste Mitchell Robinson qui pourra envoyer occasionnellement un 15 points 15 rebonds, mais ne nous le cachons pas : faut avoir de la moule.

Infirmerie : le point sur les blessures

On se souvient de la blessure de Julius Randle, au niveau de la cheville juste avant les Playoffs l’an passé. Pour le reste, plutôt coolos et on ne s’en plaindra pas dans la Big Apple. À surveiller surtout : la pression physique mise sur les joueurs titulaires par les temps de jeu très élargis de Tom Thibodeau. Si les gars restent des athlètes de haut niveau, ils seront cette fois bien plus attendus que la saison passée dans de nombreuses salles et il sera juste impératif de faire souffler tout le monde. Sinon, ça risque de se ramasser à la petite cuillère au mois d’avril.

Quels objectifs cette saison ?

La Conférence Est en 2023-24, c’est chaud. Un endroit géré par les Celtics et les Bucks, les boss du quartier. Hormis cataclysme ou fin du monde, ces deux équipes devraient logiquement dominer les débats sans trop de souci en haut du classement et se battre pour le trône. Derrière, en revanche, c’est plus ouvert. Les événements récents autour de James Harden risquent de mettre une petite pagaille chez les Sixers et les Knicks doivent en profiter pour se hisser dans le quatuor de tête. La vraie lutte se fera sans doute avec les Cavaliers pour la 3e place, histoire d’éviter une potentielle série face aux Sixers.

Une fois les Playoffs venus, revenir en demi-finales de Conférence serait un minimum, aller titiller fortement l’un des deux gros poissons du coin serait une belle performance, en renverser un serait un exploit retentissant. Les Knicks ont surtout besoin de revoir leur jeu et notamment les rotations, qui coûteront encore cher si elles ne sont pas plus équilibrées.

Le pronostic du rédacteur

51 victoires – 31 défaites. Avec un groupe qui reste sensiblement le même en termes d’éléments forts, les Knicks sont capables de fournir à minima le même boulot que l’an passé. On espère néanmoins qu’ils assumeront le statut de place forte de l’Est acquis il y a quelques mois en grattant des succès supplémentaires importants à l’heure de marquer l’esprit des adversaires et surtout des Playoffs. Jalen Brunson All-Star, Julius Randle déménageur de l’extrême, et c’est parti pour une saison qu’on veut réussie pour ne pas penser que 2022-23 était une anomalie. Les Knicks méritent mieux que cela.

