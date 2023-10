Julius Randle, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Knicks

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des New York Knicks cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur l’équipe de la Grosse Pomme au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est Julius Randle, joueur All-NBA l’an passé.

La preview complète des New York Knicks 2023-24

Oui, Julius Randle est loin d’être un joueur parfait. Oui, Julius Randle peut parfois être frustrant, demandez donc aux fans des Knicks. Et oui, Julius Randle a encore disparu lors des derniers Playoffs (pas aidé par un bobo à la cheville). Mais le bonhomme reste tout de même l’une des raisons du renouveau de la franchise de New York depuis son arrivée en 2019, avec deux participations en postseason et une qualif’ pour les demi-finales de Conférence Est en 2023.

Tournant à 25 points, 10 rebonds et 4 passes l’an passé, Randle reste sur sa meilleure saison statistique en carrière. On a eu droit à plusieurs gros cartons offensifs de sa part, dont une explosion à 57 points face aux Wolves un soir de mars. Tout cela lui a valu une nouvelle place au All-Star Game et même un spot dans la All-NBA Third Team aux côtés de joueurs comme LeBron James, Damian Lillard, et le duo des Kings De’Aaron Fox – Domantas Sabonis. Vous l’avez compris, Julius est le genre de mec qui peut enflammer le Madison Square Garden n’importe quel soir. Et ça, c’est une raison suffisante pour cliquer sur les Knicks.