Portés par un très grand Julius Randle, les Knicks sont revenus de nulle part pour arracher la victoire, 106-103, sur le parquet de Denver. Un succès historique qui leur permet de dissiper un peu les affreux nuages noirs qui s’entassaient au-dessus de la franchise ces derniers jours.

La feuille de match du premier succès des Knicks à Denver depuis 2006, c’est juste ICI !

Le mercredi 8 novembre 2006, Jamal Crawford – 35 points – sort vainqueur d’un duel épique avec Carmelo Anthony – 37 points – et les Knicks l’emportent à Denver 109 à 107 dans un match, assurément, estampillé mercredi panzani. Une victoire dans le Colorado qui va marquer le début d’une disette de 16 piges, stoppée cette nuit grâce à un match titanesque de Julius Randle qui pose 34 pions, 11 rebonds, 4 offrandes et 4 interceptions. Et pourtant, avant la rencontre, les fans des Knicks auraient sûrement parié pour une nouvelle année supplémentaire sans succès à Denver. Il faut dire que le ciel était bien obscur au-dessus de la tronche des New-Yorkais, et notamment pour Tom Thibodeau dont la marge de manœuvre ne cessait de fondre… à l’image du temps de jeu d’Evan Fournier.

Rumeur de licenciement pour le coach, 16 piges sans victoires… ajoutez à cela l’absence de Nikola Jokic dans le camp d’en face et vous obtenez une bonne dose de pression sur les épaules des Knicks. Sauf que cette fois, les protégés de Spike Lee ont proposé une jolie prestation, pleine d’envie et de hargne pour aller chercher une victoire pas si évidente. Passés devant dans les dernières minutes, les Knicks vont trembler jusqu’à ce que Jamal Murray balance une saucisse sous la pression d’Immanuel Quickley. 106-103, le buzzer retentit, les Knicks ont enfin triomphé à Denver, les troupes de Tom Thibodeau laissent exploser un mélange de joie et de soulagement.

Des émotions qui retransmettent aussi un scénario de match difficile pour Julius Randle et ses coéquipiers, qui étaient menés par les Nuggets en deuxième mi-temps. Mais bien aidé par ses petits potes Jalen Brunson, Cam Reddish ou même Derrick Rose, l’intérieur a sonné le vent de la révolte dans un dernier quart-temps où les Knicks ont collé un 26-19 fatal – dont un énorme run de 20-7 dans les dernières minutes – aux potes de Jamal Murray, qui prenait la place du patron en l’absence de Nikola Jokic. Une deuxième victoire à l’extérieur pour New York qui se débrouille donc plutôt bien loin de ses bases.

Ces deux succès de rang ne feront pas oublier la bouillie de basket balancée dimanche dernier contre le Thunder, mais le turbulent public de la Grosse Pomme se sentira sûrement moins agacé avec cette belle win. Ce succès est un soulagement pour toute la franchise et ramène un peu de calme sur le navire de Thibs. Reste à savoir si ce dernier va rester où si les vents contraires reviendront encore plus forts. Une chose est sûre, à New York, dans les deux sens, tout va très vite… trop vite peut-être même.

Julius Randle a sorti ses habits de gala pour ramener un peu de calme dans la maison Knicks. Face à un roster de Denver amputé de Nikola Jokic, les sbires de Tom Thibodeau ont signé une victoire pleine de panache (106 à 103), une première depuis 2006. Grâce à ce comeback, les Knicks repassent en positif avec huit victoires pour sept défaites, l’anti-cyclone est bien présent… mais jusqu’à quand ?

