Les Knicks et les Celtics avaient rendez-vous cette nuit au TD Garden pour un grand classique de la NBA. Après un match à rebondissement et un finish haletant, c’est New York qui sort vainqueur (120-117).

Pour retrouver la feuille de stats de ce match, c’est par ici.

Les Celtics débutent fort, la révolte des Knicks

Leaders à l’Est, les Celtics attaquent sérieusement cette rencontre. Jayson Tatum rentre vite dans son match, tout le monde met la main à la pâte, Boston compte 15 points d’avance alors qu’on est à peine dans le premier quart-temps. Il faut un Julius Randle déchainé pour garder New York à proximité. Ce qu’on prenait pour un match prenable pour Boston va vite tourner. Les Knicks ont le couteau entre les dents, les Celtics s’endorment et se reposent trop sur les Jay Brothers. Derrière son duo Jalen Brunson – Julius Randle, New York prend progressivement les commandes du match. Les Celtics ne défendent pas et forcent en attaque alors les Knicks ne se privent pas pour sanctionner. Julius Randle et Jalen Brunson sont en feu, Immanuel Quickley apporte sa pierre à l’édifice en sortie de banc, Jericho Sims est précieux dans la raquette, les Knicks sont en tête et c’est plus que mérité.

Une fin de match folle

On commençait à se dire que ce match allait tourner à la démonstration pour les hommes de Big Apple et puis les Celtics ont décidé de se réveiller sur les cinq dernières minutes du match. La défense des verts devient irrespirable, Jayson Tatum prend les choses en main en attaque. Boston inflige un 16-4 sur les cinq dernières minutes pour arracher une prolongation presque inespérée, avec un public en fusion. Le match a-t-il tourné définitivement ? On aurait pu le croire mais les Knicks refusent de renoncer. Julius Randle repart au combat, Jalen Brunson joue au distributeur, R.J. Barrett sort de sa boîte au bon moment pour remettre New York devant sur un panier bien clutch du parking. Jaylen Brown lui répond mais Randle arrache deux lancers pour donner un point d’avance aux siens. (118-117).

Jaylen Brown se rate sur la ligne, Jalen Brunson claque le block winner

On arrive alors au tournant du match sans doute avec Jaylen Brown qui peut remettre Boston en tête avec 7 secondes au chrono. Le Jay Brother obtient deux lancers mais il est très court sur les deux. Cedi Osman sort de ce corps. Boston est obligé de faire faute et R.J. Barrett ne tremble pas pour donner +3 à New York. Les Celtics ont une dernière opportunité pour chercher une nouvelle prolongation mais Jayson Tatum manque la cible et Malcolm Brogdon est contré au dernier instant par Jalen Brunson ! Au courage, les Knicks remportent une victoire méritée à Boston.

WHAT AN ENDING IN BOSTON! Jalen Brunson with the HUGE block to give the @nyknicks the #NBARivalsWeek overtime win! pic.twitter.com/jo39bvlTOH — NBA (@NBA) January 27, 2023

Portés par Julius Randle et Jalen Brunson, les Knicks sortent vainqueurs de leur duel avec les Celtics. New York se rapproche du Top 6 à l’Est, troisième défaite de rang pour Boston avant le clasico de samedi face aux Lakers.