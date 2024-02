Jalen Brunson va jouer son 1er All-Star Game : le roi de New York fait partie des grands !

Il était déjà dans les débats pour une potentielle place de titulaire au All-Star Game, le voilà très logiquement remplaçant. Jalen Brunson est une star, voilà son statut désormais reconnu par tous et incontestable. Bonus : en plus du Match des Étoiles, il participera au concours à 3-points.

Depuis son départ de Dallas et son arrivée chez les Knicks à l’été 2022, Jalen Brunson est passé de lieutenant de Luka Doncic à patron de l’une des meilleures équipes de la Conférence Est. Un glow up comme on en voit que très peu. New York s’est trouvé sa star, la NBA rend aujourd’hui tout cela officiel pour les quelques ahuris qui ne pensent toujours pas que le garçon appartient au gratin la Grande Ligue. Cette saison, Jalen propose 26,8 points, 3,8 rebonds et 6,5 passes de moyenne. Une régulière fantastique, des cartons individuels réguliers et une équipe qui avance à vive allure. Toutes les cases sont cochées.

Jalen is officially an #NBAAllStar! ⭐️ pic.twitter.com/SUEauQj3oC

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 2, 2024

À la bataille avec Donovan Mitchell, Trae Young et Damian Lillard pour une place chez les titulaires de l’Est, il faudra attendre l’année prochaine pour passer ce cap, bien qu’il soit plus que compréhensible de considérer Brunson comme un joueur calibre titulaire. Et pour ceux qui n’en n’auraient pas assez avec sa sélection pour le main event du dimanche, sachez que le garçon sera également là le samedi soir, pour faire valoir son talent de sniper. Il fait en effet partie des concurrents du 3-points contest. On va se régaler !

New York Knicks new All-Star Jalen Brunson has accepted an invitation to participate in the 3-Point Contest during All-Star Weekend in Indianapolis, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/sKlbUCVsTJ

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 2, 2024