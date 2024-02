Parmi les joueurs qui participeront le 19 février à leur tout premier All-Star Game ? Paolo Banchero, le franchise player du Magic et n°1 de la Draft 2022. Mérité pour le leader d’une franchise floridienne qui progresse !

23 points, 7 rebonds, 5 passes, 1 steal et 0,6 contres en 48 matchs.

Un bilan positif avec le Magic.

42 points à Cleveland, 36 à Boston, 43 à Sacramento, 35 face au Hawks ou encore 36 à Dallas, entre autres.

Paolo Banchero mérite-t-il d’être un All-Star en 2024 ? La question elle est vite répondue, avec ou sans tartine de Ragnar le Breton.

C’est désormais officiel, Paolo Banchero représentera le Magic au prochain All-Star Game. Une rareté locale, puisque depuis 2010 seuls Dwight Howard (six sélections avec le Magic) et Nikola Vucevic (deux) avaient montré le maillot à l’occasion du match des étoiles.

Une période faste pour Papa Ban, qui va donc participer à la plus grande sauterie annuelle de la NBA, un an et demi après avoir été drafté en 1, six mois après avoir joué pour Team USA (et huit mois après avoir mis une carotte à l’Italie). Intérieur technique doublé d’un corps de buffle, Paolo Banchero voit là récompensée sa progression et son statut de leader d’une franchise qui monte tranquillement dans la hiérarchie à l’Est, qui va lutter cette saison pour une place directe en Playoffs (le Magic est actuellement huitième à 1,5 victoire de la sixième place).

Avec Jalen Brunson et Tyrese Maxey, Paolo sera l’un des trois petits nouveaux de la bande cette année, le seul à s’appeler comme le cuistot de ton restau italien préféré. Une progression assez fulgurante et qui agit pour l’instant sous le radar, en attendant de voir le Magic performer en Playoffs. En attendant le jeune crack d’Orlando aura tout le loisir de se prendre pour un grand le 19 février prochain, un grand dont il fait désormais partie.

On dit comment bravo en américano-italien ? Ah oui, congrato.