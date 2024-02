Touché à l’épaule et absent depuis deux matchs, Julius Randle devrait manquer deux à trois semaines de compétition selon les Knicks. Sélectionné parmi les remplaçants pour le All-Star Game, l’intérieur ne pourra vraisemblablement pas y tenir sa place.

Vrai coup d’arrêt pour Julius Randle. Auteur d’une saison de grande qualité chez les Knicks en relai de Jalen Brunson, Julo a mérité sa troisième étoile de All-Star après celle de 2021 et celle de 2023, mais il a en revanche peu de chance de vivre l’expérience de manière concrète cette année. Selon Shams Charania de The Athletic, Julius Randle s’est disloqué l’épaule et les Knicks le testeront d’ici quinze jours, trois semaines.

Knicks say Julius Randle (shoulder dislocation) will be re-evaluated in 2 to 3 weeks. https://t.co/bhGDzYHfLm

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 1, 2024

Sachant que le All-Star Game 2024 a lieu le 19 février, cela semble un peu tendu pour voir Randle en tenue mais sait-on jamais.

Cette saison, Julius Randle tourne à 24 points, 9,2 rebonds et 5 passes par match. Grâce à son apport (en partie), les Knicks sont actuellement dans le Top 4 de la Conférence Est et ils restent sur une série de huit victoires consécutives, soit la plus longue série en cours en NBA.

Source texte : The Athletic / Shams Charania