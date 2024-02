NBA All-Star Weekend 2024 : Jalen Brunson participera au concours à 3-points !

En plus de sa sélection au All-Star Game en tant que remplaçant de la Team Est, Jalen Brunson nous réserve un autre bon moment : le concours à 3-points, qu’il disputera avec Damian Lillard, le champion en titre. Les ficelles vont chauffer !

Deux bonnes nouvelles pour le prix d’une. Jalen Brunson va s’éclater le dimanche soir du All-Star Weekend, avec les meilleurs joueurs actuels de la NBA, dans le cadre du All-Star Game… mais il sera aussi en short la veille. Le samedi, soirée des concours, la star des Knicks aura pour mission de faire brûler le cuir derrière l’arc. Il a accepté – selon Chris Haynes – de participer au concours à 3-points. Cette saison, Brunson tourne à 42,2% de loin.

New York Knicks new All-Star Jalen Brunson has accepted an invitation to participate in the 3-Point Contest during All-Star Weekend in Indianapolis, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/sKlbUCVsTJ

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 2, 2024

La soirée sera animée depuis le parking, puisque la compétition de snipers sera accompagnée du duel très attendu entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu. Pour le concours traditionnel, Brunson sera opposé à Damian Lillard. Les autres participants ne sont pas encore connus, mais devraient vite être dévoilés.

Source : Chris Haynes