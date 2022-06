Libérant du cap space le soir de la Draft pour pouvoir mieux se positionner à la Free Agency, les Knicks semblent se rapprocher de plus en plus de leur objectif : signer Jalen Brunson. D’après les derniers bruits de couloir, le guard de Dallas serait effectivement très proche de rejoindre son daron – assistant du coach Tom Thibodeau – du côté de New York.

Plus on avance, plus Jalen Brunson semble se diriger vers la Grosse Pomme. C’est en tout cas la tendance que nous indiquent des insiders plutôt bien informés. Il y a quelques jours, Marc Stein balançait sur son site perso qu’une potentielle arrivée de Brunson à New York « gagnait sérieusement en momentum ». Pour Ian Begley de SNY, les Knicks sont désormais en position de favoris pour acquérir les services de Jalen à la Free Agency. Et pour Tim MacMahon d’ESPN, la Ligue s’attend à voir le guard des Mavericks faire ses valises prochainement pour rejoindre Gotham. Cela fait quand même beaucoup d’indicateurs et la question semble plus tourner aujourd’hui autour du montant du futur deal de Brunson qu’autour de son choix. En se débarrassant du contrat de Kemba Walker (salaire annuel d’environ 9 millions de dollars) le soir de la Draft, les Knicks ont réussi à se positionner sur le dossier du guard des Mavs, New York possédant actuellement dans les 18 millions de marge salariale pour la Free Agency à venir. Une base solide dans l’optique de proposer un joli contrat à Jalen, même si d’autres mouvements devraient suivre pour dégager encore plus de cap space d’ici à l’ouverture du marché. Si l’on en croit les rumeurs, les Knicks sont prêts à offrir un deal de 100 voire 110 millions de dollars sur quatre ans à Brunson, autrement dit entre 25 et 28 millions l’année.

L’idée de rejoindre les Knicks – où se trouve son papa – pour un tel montant et avec la responsabilité d’être le guard numéro 1 de l’équipe du Madison Square Garden a de quoi séduire. Et comme le mentionne Marc Stein, n’oublions pas non plus que le fils du patron des Knicks Leon Rose, à savoir Sam, est l’un des deux agents représentant Brunson aujourd’hui (avec Aaron Mintz), Tout ça pour dire qu’il y a beaucoup de liens qui rapprochent Jalen aux Knicks à 48 heures de l’ouverture du marché. Qu’est-ce que ça veut dire exactement pour les membres du front office de Dallas ? Qu’ils devront mettre le pactole pour espérer conserver leur joueur, avec un montant probablement plus élevé que ce qu’ils voudraient. D’après Zach Lowe d’ESPN, qui a discuté avec plusieurs dirigeants de la Ligue, les Mavs vont devoir offrir bien plus que les Knicks s’ils veulent prolonger Brunson. À offres égales ou presque, la balance devrait pencher du côté de New York. Info à garder en tête néanmoins, la franchise texane a toujours l’avantage de pouvoir offrir une cinquième année de contrat à Jalen contrairement à toutes les autres équipes NBA (Knicks inclus), ce qui peut représenter 30 millions de dollars en plus sur la durée totale du deal. Pas anodin. Est-ce que le proprio des Mavericks Mark Cuban va aller jusqu’au bout pour maximiser ses chances de garder Brunson à Dallas ? On aura la réponse dans pas longtemps mais vu les options limitées que possèdent les Texans pour remplacer JB en cas de départ (pas de cap space suffisant pour recruter un guard de son niveau), c’est peut-être la meilleure solution. Refusant de lui offrir une extension de contrat il y a quelques mois, les Mavs pourraient bientôt le regretter…

Les Mavericks peuvent toujours tenter de monter un sign and trade avec les Knicks pour espérer obtenir une compensation en échange de Brunson, ce qui rendrait son départ peut-être un tout petit peu moins douloureux. En tous les cas, celui qui a réalisé de grands Playoffs cette année (21 points et 4 passes de moyenne) semble aujourd’hui en partance pour New York et sa perte pourrait bien faire mal aux Mavs au niveau de la création. Rendez-vous dès jeudi pour l’officialisation ?

