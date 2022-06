Nous sommes le mercredi 29 juin et demain soir, la NBA ne ressemblera plus vraiment à celle que vous connaissez aujourd’hui. Pourquoi ? Car le top départ de la Free Agency a lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, à minuit pétante, et que dès ce coup de feu les franchises NBA devraient enclencher le mode transfert. On fait un gros point avant d’analyser une partie de ces rumeurs dans les prochaines heures ?

Folie furieuse dans les rues de la Big Apple : Jalen Brunson serait tout proche d’être un Knicks. Selon Chris Haynes de Yahoo Sports, la troupe de Scott Perry s’apprête à proposer un deal de 110 millions de dollars sur quatre ans – proche du max – au go-to-guy des Mavericks. Et devinez quoi ? Il fait déjà la back page du New York Post Sports. Rien n’égale la hype de cette ville

Mais comment les Knicks ont-ils pu libérer autant de cap space ? Cette nuit, Nerlens Noel et Alec Burks ont été balancés à Detroit contre que tchi. Des seconds tours de draft et un paquet de flouze (six millions de dollars) prennent eux aussi la direction du Michigan.

The Knicks are trading center Nerlens Noel and guard Alec Burks to the Pistons, sources tell ESPN. The Knicks will unload $19M more in salary, clearing the way for cap space to try and sign free agent guard Jalen Brunson. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2022

Et à Dallas, comment accueille-t-on la nouvelle ? Le dossier Jalen Brunson était annoncé délicat, pour la simple et bonne raison que la luxury tax est déjà zappée de sept millions de dollars. Et prolonger ce petit castor au max ? Un risque idiot pour les années Luka Doncic. Du coup, d’après Marc Stein, on pense très très fort à Goran Dragic pour le remplacer. Du côté de la sélection nationale slovène, Louka et Goran ont déjà fait chauffer l’affaire, à grands coups de « on ne pourra qu’en parler à partir du 1er juillet ». Sacré paire qui s’annonce.

« Sources close to the process say [Jalen] Brunson’s exit would also increase the likelihood that Dallas tries to sign Goran Dragić, [Luka] Dončić’s Slovenian teammate, in free agency. » (via @TheSteinLine) Source:https://t.co/XOYOsbETlz pic.twitter.com/Oh6Ygjw3Fu — The Trade Deadline (@_TradeDeadline) June 29, 2022

« Un roi seul ne fait rien, mais des soldats gagnent des guerres ». Élément clé du banc des Wolves cette saison, Taurean Prince a décroché une prolongation de 16 millions de dollars sur deux ans. Dossier bien géré par les deux partis, l’aventure continue.

Minnesota Timberwolves F Taurean Prince has agreed on a two-year, $16 million contract extension, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2022

Aux Clippers aussi, l’on prolonge les meubles. Le grand Ivica Zubac repart pour trois années sous le soleil californien, moyennent 33 millions de dollars. Un excellent coup du management de Los Angeles qui verrouille son poste 5 à prix réduit : Kawhi Leonard, John Wall et Paul George auront leur point d’appui.

Los Angeles Clippers center Ivica Zubac has agreed on a three-year, $33 million extension, his agents Jeff Schwartz and Mike Lindeman of @excelbasketball tell ESPN. The Clippers declined his $7.5M team option for 2022-2023, clearing the way for Zubac’s new deal. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2022

Dans la catégorie « nous ronpichâmes fort », Tony Bradley – intérieur de Chicago – utilise son option joueur à deux millions de dollars sur la saison 2022-23. L’exercice passé, il a disputé 55 matchs pour dix minutes de moyenne par rencontre. Ça fait un fond de tiroir pas cher.

Chicago Bulls center Tony Bradley is exercising his $2M player option for next season, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2022

Will Hardy, assistant d’Ime Udoka à Boston, prend le commandement du Jazz et succède à Quin Snyder. Les Mormons tiennent leur nouveau coach qui, à seulement 34 ans, sera le plus jeune entraîneur en activité de la Ligue.

Will Hardy and the Jazz are finalizing a five-year contract to make him the franchise’s next coach, sources tell ESPN. Hardy, 34, will be the youngest active coach in the NBA. https://t.co/uISUNbadGJ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2022

Après que Steve Clifford ait été nommé entraîneur des Hornets, le GM Mitch Kupchak a glissé une petite décla sur Miles Bridges, leader de Charlotte la saison passée, aujourd’hui convoitée par Detroit et Indiana : « Nous aimons Miles. Nous allons le garder ».

“We love Miles. We’re going to bring him back.” Mitch Kupchak on Miles Bridges ⤵️ pic.twitter.com/FYvJw98hkE — Bally Sports: Hornets (@HornetsOnBally) June 28, 2022

Voilà pour les principales infos des dernières 24h, on se retrouve demain matin à la même heure pour rafraîchir l’actualité et décortiquer les nouvelles WojBomb, quelques heures avant le gong.