Jalen Brunson reste un Knick. La star de New York prolonge l’aventure pour quatre ans et 156,5 millions de dollars soit 113 millions de moins que ce à quoi il aurait pu prétendre dans un an. Une concession financière jamais vue dans l’histoire de la NBA !

Si les fans des New York Knicks pensaient qu’ils ne pouvaient pas aimer Jalen Brunson davantage, ils se trompaient. Le leader de l’équipe a prouvé son attachement à la franchise avec des actes. Le meneur de jeu, avec ce qu’il a montré sur les parquets cette saison, pouvait facilement demander le contrat maximum de 269 millions de dollars sur cinq ans. Il lui était promis s’il avait patienté jusqu’à 2025 pour le signer.

Mais Adrian Wojnarowski a surpris son monde en annonçant que l’ancien de Villanova avait fait un autre choix. Jalen Brunson a accepté un contrat de 156,5 millions sur quatre ans (la quatrième année est une player option) pour permettre à son équipe de garder de la flexibilité.

In a largely unprecedented financial concession to give roster flexibility to a contender, New York Knicks star Jalen Brunson has agreed on a four-year, $156.5 million extension, his agent Sam Rose of CAA tells ESPN — $113M less guaranteed than he’s eligible to receive in one… pic.twitter.com/DDJvz7TUlr

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 12, 2024

Avec l’arrivée de Mikal Bridges et la prolongation d’OG Anunoby, les finances des Knicks commençaient à être de plus en plus lourdes. Plus de 170 millions de dollars en 2024-25, ce qui place l’équipe dans la zone de la Luxury Tax, une première depuis la saison 2013-14. Mais grâce à ce geste de Jalen Brunson, l’équipe de la Big Apple reste en-dessous de la limite du Second Apron. Ce qui aurait grandement nuit aux possibilités de transfert de la franchise.

Jalen Brunson a terminé dans le Top 5 du classement du MVP cette saison et a tourné à plus de 28 points et 6 passes de moyenne. Il est un des meilleurs meneurs de jeu de toute la Ligue et ne touchera “que” 39 millions de dollars de moyenne les quatre prochaines saisons. Bien sûr le montant est énorme, mais par rapport à ce que touche les autre superstars de la Ligue, ce contrat est une bénédiction pour les Knicks.

Source texte : Adrian Wojnarowski