Une fois de plus, le Joker n’a pas fait dans le détail. Nikola Jokic, qui avait une revanche à prendre sur Victor Wembanyama, a montré une nouvelle fois qu’il ne se contentait pas d’être dominant en NBA, il l’est aussi en basket FIBA !

Jokic doing Jokic things.

C’est un sacré client, on le sait. Et pourtant, à chaque fois il nous surprend.

Nikola Jokic a fait jouer sa technique et son incroyable force pour mener les Serbes à la victoire ce soir. Un match à 20 points (8/13 au tir, 1/2 de loin) alors qu’il était très loin de ses standards habituels aux lancers-francs (3/8). Sa domination aux rebonds (12 prises ce soir) a fait énormément de mal à des Bleus qui ne manquaient pourtant pas de rebondeurs solides. Les huit rebonds offensifs du monstre, en particulier, ont coûté cher. Un match du Joker tout en puissance et en pénétration malgré une gestion plutôt médiocre. Le pivot a perdu 4 ballons et n’a délivré qu’une passe décisive, on l’a connu plus inspiré, surtout avec des collègues calibre NBA / EuroLeague.

Jokic at half:

17 PTS

9 REB

7-11 FG

Doing it against the best defenders in the world.

Après une première mi-temps de grand dingue, Niko a calmé le jeu en seconde période. Il n’aura eu besoin que de son jeu au rebond et de son toucher de balle sous le cercle pour dominer ce soir, avec également un énorme trois qui a fait bien mal au moral.

Nikola Jokić — pure hooper

Le grand Serbe est finalement sorti après 30 minutes de jeu, en commettant sa cinquième faute personnelle. Le travail était fait, et il avait sûrement mieux à faire. Avec les JO qui approchent, c’est le moment idéal pour se mater de l’équitation !