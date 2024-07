Ce soir à 21h, rendez-vous immanquable, dans le cadre de la préparation aux Jeux olympiques. La France rencontre la Serbie de Nikola Jokic, MVP NBA en titre, à la LDLC Arena. Retour de Victor Wembanyama prévu, retrait de maillot de TP… Vous n’allez tout de même pas rater le Joker en visite non loin de La Guillotière ?

Flashback. Est-ce que vous vous souvenez du quatre-vingt-et-unième match des Spurs en 2023-24, le 13 avril dernier ? Il s’agit ni plus ni moins que de l’antépénultième match officiel de Victor Wembanyama. Nuggets et Spurs s’étaient affrontés, dans un match avec mine de rien… un peu d’enjeu. Enfin seulement pour les Pépites, car une victoire aurait signifié un premier seed à l’Ouest pour les Nuggets. Face à eux, les Spurs de Sidy Cissoko ne jouaient plus rien et se dirigeaient tout droit vers la dernière place de l’Ouest. Alors qu’une victoire tranquille des Nuggets était attendue, une bousculade entre Aaron Gordon et Victor Wembanyama enclenche l’Alien et fait tourner la rencontre. Wemby score 17 points en un peu moins de trois minutes dans le troisième quart. Les Spurs l’emporteront finalement sur un game winner de Devonte’ Graham.

Cette défaite scella la deuxième place à l’Ouest des Nuggets, ce qui les amena à croiser les redoutables Timberwolves dès les demi-finales de Conférence Ouest, entraînant l’élimination prématurée des champions en titre. Tout ça grâce (ou à cause) du gros coup de colère de Victor Wembanyama. Eh bien sachez que le représentant en chef des Nuggets sera présent ce soir à Décines, et quelque chose nous dit qu’il n’a pas oublié l’affront causé par le jeune intérieur de 2m24 qu’il avait en face de lui ce soir-là. Voilà pour le contexte.

On se doute un peu que la Serbie, médaillée d’argent à la dernière Coupe du monde sans même pouvoir compter sur Nikola Jokic, va être un client extrêmement sérieux sur ces Jeux olympiques. Les Serbes envoient toujours d’excellents groupes de basketteur pour les compétitions intercontinentales, et cette année ne fait pas défaut à la règle, avec ces messieurs Bogdanovic, Micic et Jovic pour ne citer qu’eux.. Pour ce qui est du domaine des tests, on ne fait pas plus test qu’une match-up face à la Serbie de monsieur le Joker. Côté Français, la dernière rencontre sans le Vic’ a déçu, mais on a grand espoir de retrouver l’intérieur dès ce soir, histoire de revoir un peu de cette incroyable connexion avec Rudy Gobert et plus globalement le domination so 2024 de la raquette bleue. On en profitera aussi pour scruter le nouveau statut de Matthew Strazel et la montée en puissance – on l’espère – d’Evan Fournier ou Nando De Colo

France running Wemby + Gobert pick & rolls now… 😳🇫🇷pic.twitter.com/6KwxJNE8W5

— BasketNews (@BasketNews_com) July 6, 2024

Attachez vos ceintures lors de ce France – Serbie et préparez vous bien au clash des raquettes de ce soir. Victor Wembanyama et Rudy Gobert dans la peinture face à l’immense Nikola Jokic, au cœur d’une très grosse soirée franco-serbe, on peut vous dire que ça va swinguer. Comment ça plus personne n’emploie ce terme ?