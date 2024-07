Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas et nous connaissons enfin les 12 joueurs qui vont représenter la France lors de l’événement. Alors sortons la pelle et creusons, puis la loupe et observons. Voici la présentation complète du nouveau meneur de l’Équipe de France, Matthew Strazel.

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 21 ans , né le 5 août comme Jarry, et lui aussi “Tout le monde veut prendre sa place”

, né le 5 août comme Jarry, et lui aussi “Tout le monde veut prendre sa place” Poste : meneur de jeu

meneur de jeu Taille : 1m82 , comme mon comptable

, comme mon comptable Poids : 86 kilos , comme mon charcutier

, comme mon charcutier Club : AS Monaco (championnat de France)

(championnat de France) Statistiques 2023-24 : 10,4 points (46,6% au tir et 38,0% à 3-points), 1,8 rebond, 3,7 passes décisives et 0,7 interception (25,4 minutes de moyenne en 32 rencontres.

Son parcours :

Matthew Strazel a un petit côté Patrick McCaw. Depuis son arrivée chez les professionnels, le meneur enchaîne les titres nationaux année après année. Mais la grande différence entre lui et Patrick McCaw, c’est que le Français participe activement à l’obtention de ces trophées. Ainsi on pourrait plutôt le rapprocher d’un Kingsley Coman, originaire d’Île de France, comme lui.

Matthew Strazel a commencé sa carrière du côté de l’ASVEL après y avoir été formé. Un meneur de petite taille, rapide et capable de percer bon nombre de défense qui apprend le métier chez Tony Parker, ça fait sens. Proche du Rhône, l’évolution du garçon est supersonique. Il entre rapidement dans la rotation et s’illustre par des performances précoces. Le 24 janvier 2020, alors qu’il n’est âgé que de 17 ans, il envoie 14 points en moins de 18 minutes face au Panathinaïkos en EuroLeague. Dans son club formateur, Matthew Strazel remporte le championnat de France 2021 et 2022 ainsi que la Coupe de France 2021 avant de s’envoler vers Monaco.

Sur le Rocher, il est tout de suite aussi à l’aise que Juan Carlos Ferrero, vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo à deux reprises comme son nom le laissait présager. Matthew Strazel rejoint une pelletée de stars dans un effectif construit avec une seule ambition, remporter l’EuroLeague. Le meneur est néanmoins beaucoup plus utilisé dans le championnat de France que dans la compétition européenne. La concurrence de Mike James et d’Elie Okobo est forte, mais il ne se démonte pas et est une des raisons majeures des premiers titres de l’histoire du club en 2023 puis en 2024. C’est bien simple, le garçon ne sait pas être éliminé dans l’Hexagone, ça ne lui est jamais arrivé.

Cette culture de la gagne a poussé Vincent Collet à le sélectionner en février 2024 dans le cadre des qualifications pour l’EuroBasket 2025 et il a su profiter de l’opportunité. Si un seul homme a gagné sa place pour les Jeux olympiques de Paris lors de cette fenêtre, c’est bien lui. Une belle preuve de sa force de caractère et de sa capacité à fracasser les portes lorsqu’elles lui sont entrouvertes.

Ce qu’il peut apporter à l’Équipe de France cet été

Depuis le début de la préparation, Matthew Strazel est le meneur titulaire de l’Équipe de France et si, au début, nous pensions à une simple expérimentation de Vincent Collet, il semblerait que ce choix soit fait pour durer dans le temps. Accompagné de Bilal Coulibaly, Isaïa Cordinier, Victor Wembanyama et Rudy Gobert, la starting unit comprenant le joueur de Monaco a été impressionnante lors de toutes ses représentations jusque-là. Etouffante défensivement et fluide de l’autre côté du parquet, Matthew Strazel semble y avoir remporté une place privilégiée, celle du pourvoyeur de ballons principal de Wemby lors des Jeux olympiques de Paris.

En comparaison avec ses deux concurrents sur le poste 1, Andrew Albicy et Frank Ntilikina, Matthew Strazel a un profil plus complet offensivement. Il est aussi très efficace en défense, il ne serait pas dans la sélection de Vincent Collet sinon, mais son apport par rapport aux deux autres se voit surtout lorsqu’il a la balle dans les mains.

Organisateur de qualité, il sait mettre ses intérieurs dans de bonnes dispositions et limiter les pertes de balles, ce qui était un gros défaut lors de sa formation. Surtout, avec plusieurs saisons à plus de 38% derrière l’arc, il amène une menace longue distance dont l’Équipe de France et son jeu très basé sur le secteur intérieur a cruellement besoin.

Lorsque, après la défaite des Bleus face à l’Allemagne en préparation, Messaoud Benterki, journaliste pour l’Équipe, le désignait comme le meilleur joueur de la rencontre, Matthew Strazel n’a pas vraiment accepté le compliment. Le meneur de jeu a préféré pointer ce qu’il pouvait améliorer en remettant la défaite collective au centre du débat. Un état d’esprit parfait qui ne peut que plaire à Vincent Collet.

🔒 Un poison pour les attaquants !

💪 Excellent défensivement et capable d’envoyer longue distance, le meneur de jeu français Matthew Strazel a été le meilleur joueur de l’équipe de France ce soir. pic.twitter.com/EN128uZ9CU

— French Basketteur (@FRBasketteur) July 8, 2024