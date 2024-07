Les Jeux Olympiques de Paris 2024 commencent dans quinze jours. Et après vous avoir présenté les 50 athlètes français à suivre lors de l’événement, on a décidé d’aller creuser un tout petit peu plus loin. Les gros noms, c’est trop facile et les révélations, souvent plus attachantes. Alors voici 15 athlètes qui pourraient bien exploser dans la capitale cet été !

Gabriel Tual (Athlétisme)

Le spécialiste de 800 mètres ne fait que monter en puissance ces dernières semaines. Après avoir remporté le championnat d’Europe en juin, le natif de Villeneuve-sur-Lot a battu, lors d’un meeting parisien, le record de France de la discipline. 1’41”61, soit neuf dixièmes de mieux que le dernier détenteur Pierre-Ambroise Bosse et près de 2,5 secondes de moins que son ancien meilleur temps personnel, une performance stratosphérique. C’est également le cinquième meilleur temps de l’histoire de cette distance et pourtant, il n’a terminé que troisième de la course. Autant dire que le niveau sera exceptionnel à Paris et que Gabriel sera en plein cœur de la bataille.

Prithika Pavade (Tennis de Table)

Dans l’ombre des frères Lebrun s’est développé un autre phénomène précoce dans le tennis de table tricolore. Prithika Pavade n’a que 19 ans, mais fait déjà trembler les meilleures. 18e mondiale, elle a réussi l’exploit de se qualifier pour la finale du Star Contender (équivalent WTA 500 au tennis) de Ljubljana en éliminant plusieurs joueuses du Top 10. La gauchère a un jeu spectaculaire et offensif et elle sera un régal à suivre cet été !

Baptiste Addis (Tir à l’arc)

L’arrivée de “Monsieur Oh” a révolutionné le tir à l’arc français et l’un des principaux bénéficiaires s’appelle Baptiste Addis. L’archer de 17 ans a pu parfaire sa formation aux côtés d’un des entraineurs les plus référencés de la planète. Désormais, sa flèche est moins rapide, mais plus précise. Déjà 17e mondial, il sera un atout dans les épreuves d’équipes et même si le système de qualifications pour les épreuves individuelles est compliqué et imprédictible (pas de têtes de série donc des tableaux souvent déséquilibrés), pourquoi ne pas sortir sa flèche du lot pour le jeune français ?

Loana Lecomte (VTT)

L’ogre française sur la discipline s’appelle Pauline Ferrand-Prévot, mais dans son ombre a grandit une autre cycliste d’exception capable de la challenger et parfois même de la battre, Loana Lecomte. Déçue de sa sixième place à Tokyo, elle arrive dans la capitale en forme et prête pour une revanche. Il y a un petit peu plus de quinze jours, elle a remporté la cinquième manche de la Coupe du Monde à Crans Montana. Une démonstration et un message clair. Il faudra compter sur elle sur la Colline d’Elancourt !

Maxime Pauty (Escrime)

Collectionneur d’or en épreuves par équipe, que ce soit aux Jeux olympiques ou aux Championnats du monde, le spécialiste de fleuret a déjà partagé la plus belle des breloques avec ses amis à Tokyo, il souhaitera en garder encore davantage pour lui à Paris. Maxime Pauty est monté régulièrement sur des podiums en individuel en 2023 et sait mieux que personne que tout est possible sur les compétitions d’un jour. Romain Cannone l’a prouvé en 2021 alors qu’il était loin d’être favori. 22e mondial et numéro 2 français derrière Enzo Lefort, son expérience pourrait l’aider à se parer d’or. En plus, notre petit doigt nous dit qu’il est un grand fan de basket et ça … ça nous touche au cœur et nous met la lame à l’œil.

Mélanie Hénique (Natation)

À 31 ans, Mélanie Hénique n’a peut-être jamais été aussi forte. Sa discipline phare, le 50m papillon dont elle est vice-championne du monde n’est pas aux Jeux olympiques, mais lorsqu’il s’agit de sprinter sur un aller simple de bassin, l’Amiénoise est une des meilleures quelque soit la nage. Elle s’est qualifiée en 50m nage libre, épreuve dont elle est … recordman de France. Mélanie Hénique n’a pas encore de médaille olympique dans son immense palmarès, ça doit changer et ce, malgré les épines que l’organisation lui met dans les pieds. Elle pourrait le faire en brasse s’il le fallait (probablement pas).

Bassa Mawem (Escalade)

Le grimpeur a une revanche à prendre. Lors des Jeux olympiques de Tokyo, ce spécialiste de la vitesse s’était qualifié pour la finale avec le meilleur temps de tous les participants. Malheureusement, il s’était blessé et n’avait pas pu participer au dernier run. Lors de cette manche, même le champion olympique n’avait pas pu battre son temps, de quoi avoir de nombreux regrets. Son frère Mickael et lui sont les fers de lance de l’escalade française, mais à 39 ans, son palmarès international n’est pas à la hauteur de son talent. À lui de faire une très belle prise cet été et d’effacer le souvenir japonais.

Diane Parry (Tennis)

La jeune joueuse de 21 ans a un des plus beaux jeux sur le circuit WTA. Un revers à une main parfait, un coup droit puissant, et un touché exceptionnel. Son style épouse parfaitement les terres-battues sèches et rapides comme cela devrait être le cas à Roland Garros au mois d’août si l’été venait enfin à arriver. “Seulement” 53e joueuse mondial, son potentiel est bien plus haut et elle a régulièrement rivalisé avec des joueuses du Top 10 ces derniers temps. De plus, sept des 20 meilleures ne seront pas présentes Porte d’Auteuil cet été, alors avec le public et dans ses conditions préférées, l’adhérente du TCBB pourrait tout à fait se révéler !

Cyrian Ravet (Taekwendo)

Triple champion d’Europe, mais “seulement” 11e mondial. Le Taekwendo mondial n’est pas dominé par le Vieux Continent, mais si l’un de ses représentants pouvait changer cela, ce serait bien le Français. Althéa Laurin et Magda Wiet Henin sont les plus grandes chances de médailles tricolores, Cyrian Ravet pourrait aussi y aller de son métal. 21 ans, pétri de talent et prêt à mettre un coup de pied dans la hiérarchie, c’est en tout cas comme cela qu’il se fera connaitre de Paris.

Louise Cervera (Voile)

L’Equipe de France de Voile pour les Jeux olympiques 2024 est une des plus complètes de l’histoire. Philippe Mourniac, l’entraîneur, affirme que des médailles sont accessibles dans presque toutes les disciplines. Louise Cervera est une des petites nouvelles de la bande. Elle n’avait pas réussi à se qualifier pour Tokyo, mais sera bien de la partie à Marseille. Etudiante en école d’ingénieur à Lyon, elle a su allier études et sports de haut niveau en devenant une des meilleures du Monde en Ilca-6 (ancien laser). La médaille cet été, sera t-elle le meilleur diplôme de sa vie ?

Pierre Le Corre (Triathlon)

La sélection pour les Jeux olympiques de Paris 2024 était très relevée, quatre des meilleurs mondiaux pour seulement trois places et pourtant, le premier qualifié était peut-être le plus méconnu. Pierre Le Corre a obtenu son billet avant Dorian Coninx et Léo Bergère, et aux dépends de la légende Vincent Luis … Ce n’est pas pour rien. Il a remporté, en 2023, la première étape de sa carrière en Coupe du Monde à 33 ans et brille depuis par sa régularité. Désormais bien installé dans le Top 10 mondial, il est temps pour Pierre Le Corre d’avoir une réputation à la hauteur de son talent, ça passera par un gros résultat dans la capitale.

Océane Cassignol (Natation en eau libre)

La Française a remporté son combat le plus important, celui contre la dépression. Une manière de garder de la mesure sur l’importance de la course parisienne. Il n’empêche que la numéro 1 française revient en force. Lors des derniers championnats du monde, sur l’épreuve des 10 kilomètres, elle était sur le podium aux 2/3 de la course avant de craquer physiquement sur la fin et de terminer à la dixième position. Suffisant pour se qualifier pour l’objectif majeure de sa vie sportive, les Jeux olympiques à domicile. L’important sera avant tout de faire une jolie course, sans regrets, mais en forme, Océane Cassignol pourrait bien se mêler à la lutte pour les honneurs.

Joan-Benjamin Gaba (Judo)

Il est le moins bien classé de la délégation française de judo, mais pas le moins talentueux. À 23 ans, il est devenu champion de France des -73 kilos et médaillé de bronze des championnats d’Europe en ne passant à rien de la finale. Même si les Championnats du monde se sont moins bien passés par la suite, le Sévrien a confié, au micro de Ouest France, se sentir en pleine forme physique avec un excellent cardio lors de la compétition. Assez pour déjouer tous les pronostics dans la capitale ?

Auriana Lazraq-Khlass (Heptathlon)

Sa personnalité naturelle a émerveillé Rome autant que ses performances dans le stade. Lors des derniers championnats d’Europe, la Française a réalisé sa première grande performance dans un événement international en décrochant la médaille d’argent juste derrière la championne olympique en titre, Nafissatou Thiam. Une manière d’arriver à Paris en pleine confiance et avec une joie de vivre encore plus présente que d’habitude. Auriana Lazraq-Khlass concourra avec le sourire, c’est une certitude, mais si en plus elle arrive à s’illustrer sportivement, elle sera à coup sûr une des stars françaises de l’événement.

Christophe Laporte (Cyclisme)

Si Julian Alaphilippe sera le leader de la délégation française lors de la Course en Ligne de Paris 2024, Christophe Laporte le deviendra s’il parvient à passer la Butte Montmartre sans se faire distancer. Le sprinter est la meilleure cartouche tricolore en cas d’arrivée massive et a prouvé être capable de transformer l’essai lorsqu’il est devenu champion d’Europe en 2023. Depuis son arrivée dans la puissante équipe Jumbo Visma, il a passé un cap et pourrait bien offrir au cyclisme bleu-blanc-rouge une des plus belles pages de son histoire, du moins sur les courses d’un jour !

À lire aussi :