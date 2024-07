JO Paris 2024 : les 4 porte-drapeaux français révélés ce vendredi

Voilà des mois que les débats autour des futurs porte-drapeaux de la délégation française lors des Jeux olympiques de Paris 2024 font rage. Ils seront clos demain soir. Ce vendredi 12 juillet, nous connaitrons nos représentants lors de la cérémonie d’ouverture et une basketteuse, Laëtita Guapo est dans la course.

Une première surprise a été annoncée par Raphaël Leclerc, responsable mobilisation des territoires des Jeux olympiques de Paris 2024. Quatre porte-drapeaux représenteront la France lors de la cérémonie d’ouverture de l’événement, le vendredi 26 juillet prochain. Deux hommes et deux femmes correspondant aux critères stricts dictés par le Comité National Olympique du Sport Français. Pour se présenter, il fallait avoir déjà participé aux Jeux, n’avoir jamais été porte-drapeau auparavant et chaque fédération sportive ne pourra être représentée qu’une seule fois.

Le nom des porte-drapeaux olympiques et paralympiques @EquipeFRA #Paris2024 seront connus demain soir ! Deux duos, 2 hommes, 2 femmes 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/fBRvAux5Zi

13 athlètes sont encore en lice pour cet immense honneur, huit femmes et cinq hommes :

Charlotte Bonnet (Natation)

Romane Dicko (Judo)

Laëtitia Guapo (Basket 3×3)

(Basket 3×3) Camille Lecointre (Voile)

Estelle Mossely (Boxe)

Pauline Ranvier (Escrime)

Wendie Renard (Football)

Mélina Robert-Michon (Athlétisme)

Jean-Baptiste Bernaz (Voile)

Florent Manaudou (Natation)

Enzo Lefort (Escrime)

Earvin Ngapeth (Volley)

Sofiane Oumiha (Boxe)

Laëtitia Guapo est la représentante de la fédération de basket-ball dans cette liste. Elle a déjà participé aux Jeux olympiques en 2021 et avait “échoué” à la quatrième place. Depuis, elle est devenue championne du monde et d’Europe de basket-ball 3×3. Au niveau individuel, ses accomplissements parlent pour elles puisqu’elle était la numéro 1 mondiale entre 2019 et 2021.

Nicolas Batum aurait aussi pu un temps prétendre à cet hommage, mais les basketteurs français risquent de ne pas participer à la cérémonie étant à Villeneuve d’Ascq la première semaine.

Source texte : Raphaël Leclerc