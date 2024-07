C’est une question qu’on s’était récemment posé au vu de la tournure des évènements à Golden State. Klay Thompson parti à Dallas, quels sont les membres des Warriors qui pourraient suivre, faire leur baluchon et quitter San Francisco ? Eh bien pas Stephen Curry d’après Steve Kerr.

“Il y a très peu de joueurs dans la Ligue dont on ne parle pas dans le cadre de négociations de trades. On ne parle pas de Steph Curry dans les négociations de trade. Tous les autres, si. Et si tu regardes la liste d’équipes NBA, les Los Angeles Lakers ne parlent probablement de LeBron James à personne. Tout le monde a peut-être un ou deux gars qui sont hors des discussions. Donc la vaste majorité des joueurs NBA vont être mentionnés dans des négociations de trade, parce que chacun essaye d’améliorer son équipe” – Steve Kerr

Beaucoup de sous-texte dans cette déclaration de Steve Kerr, le coach des Warriors. La première chose à déduire, c’est qu’aucune offre adéquate ne pourrait être faite pour arracher Stephen Curry aux Warriors. En revanche, un Jonathan Kuminga, un Draymond Green ou un Andrew Wiggins pourraient bien filer si Golden State trouvait une offre alléchante. Toujours au niveau All-NBA malgré les années, le Steph est encore un joueur autour duquel on construit un effectif, même à 36 ans. Avec 26,4 points, 5,1 passes de moyenne et 40,8% de loin en 74 matchs en 2024, Curry a atteint son plus gros total de tirs à 3-points sur une saison NBA depuis son année à 402 tirs primés en 2016, avec 357 paniers longue distance sur cet exercice.

Cela dit, les soutiens de Steph, eux, ne sont plus les mêmes. Klay Thompson, plus au niveau qui était le sien s’en est allé du côté de Dallas. Draymond Green passe le plus clair de son temps à se battre. Avec 13,9 points de moyenne (sa pire année au scoring en carrière), Andrew Wiggins n’est plus le titulaire du All-Star Game qu’il était il y a quelques années. Kuminga, quant à lui, n’est pas encore assez mûr pour prétendre au statut de vrai lieutenant. Seul Steph reste au niveau.

Avec les rumeurs Lauri Markkanen qui se font de plus en plus fortes, on se demande quelles pièces des Warriors pourraient être sacrifiées pour redynamiser quelque peu l’attaque des Warriors. On s’en doute maintenant, les Guerriers n’hésiteront probablement pas à envoyer un Draymond, un Wiggins ou un Kuminga dans le deal si ça peut leur permettre de récupérer un joueur qu’ils jugent au niveau pour permettre à Steph de réaliser un nouveau run de Playoffs.

Actuellement en pleine éclate, accompagné par son coach avec Team USA, il est sous-entendu bien fort que Steph ne bougera pas des Warriors. Le reste de l’effectif de Golden State c’est moins sûr. On le sait, il y a peu de place pour la conservation de joueurs iconiques dans les rosters de NBA, et si on peut bazarder des contrats pour reconstruire en trouvant des options pour accompagner son franchise player dans un gros challenge, en général on le fait. Surtout si l’option est Finlandaise, qu’elle shoote de loin et qu’elle saute haut.